NeuroStation CT-1 девятого поколения

Компания TRASSIR представила обновленную линейку видеорегистраторов NeuroStation CT-1 девятого поколения, ориентированную на проекты государственного сектора и объектов критической информационной инфраструктуры. Новые модели разработаны с учетом требований импортозамещения и участия в регулируемых закупках.

Все устройства серии сертифицированы по СТ-1, включены в реестр Минпромторга России и реестр радиоэлектронной продукции. Это позволяет использовать оборудование в закупках по 44-ФЗ и в проектах для КИИ.

Обновленные NeuroStation CT-1 поддерживают запуск интеллектуальной видеоаналитики на всех каналах, включая модуль Нейро детектор и другие инструменты ИИ-аналитики TRASSIR. По данным компании, единый технологический стек упрощает внедрение и дальнейшее масштабирование систем видеонаблюдения, а также снижает риски интеграции.

В зависимости от конфигурации видеорегистраторы рассчитаны на подключение до 64, 128 или 160 IP-камер с любым разрешением. Устройства оснащены восемью SATA-интерфейсами для для HDD 3.5", видеовыходами HDMI и DisplayPort с поддержкой 4K, а также аудиовходами.

Отдельно в линейке представлены модели под управлением ОС Astra Linux, сертифицированной по требованиям ФСТЭК России. Такие решения предназначены для объектов с повышенными требованиями к информационной безопасности и независимости от зарубежного ПО.

Оборудование может применяться на объектах ТЭК, транспортной и финансовой инфраструктуры, в органах государственной власти, учреждениях образования и здравоохранения, а также на крупных промышленных предприятиях.

