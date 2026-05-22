Москвичи стали чаще выбирать сапы для отдыха на воде

Водные активности уже стали полноценной частью досуга москвичей с приходом летнего сезона. Общий трафик на сайтах с возможностью записаться на такие тренировки вырос на 21% с начала года. Традиционно основным направлением стали сапы, причем москвичи все чаще предпочитают не брать доски в аренду, а покупать собственные, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для москвичей сап-серфинг стал способом совместить легкую физическую нагрузку и отдых на природе без необходимости уезжать далеко от столицы. Этим объясняется и резкий рост интереса к направлению — с начала года сайты, предлагающие тренировки и прогулки на сапах вырос на 118%. Между тем москвичи предпочитают приобретать собственные сапы. Так, в мае этого года на маркетплейсах они приобрели на 10% больше досок, чем в том же периоде 2025 г.

Еще одно направление, где приросла динамика — яхтинг (+28%). К экстремальным видам спорта, флайборду и вейкборду, москвичи потеряли интерес. Трафик на соответствующие сайты с тренировками сократился на 99% и 27% соответственно. В отличие от сап-серфинга, этот вид активности требует большей физической подготовки и воспринимается сложным для новичков.

Основная аудитория водных видов спорта в Москве — жители 35–44 лет. На них приходится 40% всего тематического трафика. Еще 30% формируют москвичи в возрасте 25–34 лет. Старшие пользователи и молодежь до 24 лет распределились поровну: каждая из этих групп занимает по 15%.

Женщины интересуются водными видами спорта чаще мужчин: их доля составляет 55% от общего трафика. При этом москвички чаще выбирают спокойные и эстетичные форматы водного отдыха: они лидируют по спросу на серфинг (+55%) и яхтинг (+52%). Мужчины чаще выбирают экстремальные дисциплины: среди пользователей, интересующихся флайбордом, их доля достигает 75%, а вейкбордом — 80%.

