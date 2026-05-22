Макс Отто фон Штирлиц, Глеб Жеглов и Саша Белый: названы самые популярные персонажи в социальных сетях

Сервис аналитики и управления социальными сетями LiveDune, а также онлайн-кинотеатр «Кион» проанализировали, какие персонажи популярных российских фильмов и сериалов являются самыми упоминаемыми в социальных сетях. Исследование проводилось по 32,5 млн комментариев за год из «ВКонтакте», «Одноклассников» и Telegram. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым обсуждаемым персонажем стал Штирлиц — 33% от всех упоминаний в трех социальных сетях. На втором месте оказался Глеб Жеглов — 8%, на третьем — Саша Белый — 7%. Далее идут Няня Вика — 6% и Антибиотик из «Бандитского Петербурга» — 6%. Также в десятку вошли Шурик, Кузя из «Универа», Гена Букин, Анатолий Ефремович Новосельцев и Людмила Прокофьевна Калугина.

Если рассматривать площадки отдельно, то во «ВКонтакте» чаще всего вспоминали Штирлица — на него пришлось 35% всех упоминаний внутри соцсети. На втором месте — Глеб Жеглов, далее идут Шурик, Саша Белый и Антибиотик. При этом для большинства персонажей из топ-10 именно «ВКонтакте» стал основной площадкой обсуждения: здесь собрано 69% от всех упоминаний Штирлица в соцсетях, 80% — Глеба Жеглова, 78% — Шурика и 85% — Кузи. Что касается Антибиотика, то пользователи ВК чаще всего цитировали персонажа, комментируя новости.

С Кузей из сериала «Универ» за год сняли больше всего вертикальных клипов. По данным инструмента Тренды сервиса LiveDune, на Кузю пришлось 36% всех клипов по персонажам из топ-10. На втором месте оказался Штирлиц — 19%: чаще всего пользователи использовали в видео фразу «Штирлиц никогда не был так близок к провалу». Замыкает тройку Шурик — 17%.

В «Одноклассниках» лидером стал Штирлиц — 29% упоминаний внутри площадки. Однако почти такой же сильный результат показала Няня Вика — 26%. Для нее «Одноклассники» стали главной социальной сетью: на эту площадку пришлось 95% всех упоминаний культового персонажа. Также в пятерку самых обсуждаемых персонажей в ОК вошли Антибиотик, Глеб Жеглов и Катя Пушкарева.

В Telegram пользователи чаще всего обсуждали самых брутальных персонажей. Штирлица — 30% от всех упоминаний персонажа внутри площадки. На втором месте оказался Гена Букин — 16%, на третьем — Саша Белый — 12%. Далее идут Данила Багров и Шурик. При этом в Telegram очень любят вспоминать Гена Букина: на мессенджер пришлось 42% от всех его упоминаний персонажа на трех площадках.

В целом распределение по соцсетям показывает, что советская и российская классика сильнее всего обсуждается во «ВКонтакте», где сосредоточена основная часть упоминаний большинства героев. «Одноклассники» выделяются высоким интересом к Няне Вике, а Telegram — более заметной долей обсуждений Букина, Саши Белого и Данилы Багрова.