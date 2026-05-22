Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с NVI Solutions

Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и NVI Solutions заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области промышленной цифровизации с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Партнерство объединит экспертизу NVI Solutions в области компьютерного зрения и интеллектуального анализа видеоданных с опытом Maintex в цифровизации и управлении производственными активами предприятий.

NVI Solutions разрабатывает решения в сфере промышленной видеоаналитики, цифровых платформ и автоматизации производственных процессов на базе алгоритмов ИИ. Технологии компании позволяют предприятиям внедрять современные инструменты контроля и анализа данных, повышая эффективность операционной деятельности и качество управленческих решений.

Maintex, входящая в группу FabricaONE.AI, обладает значительным опытом внедрения методик управления надежностью оборудования, оптимизации процессов технического обслуживания и цифровизации предприятий в капиталоемких индустриях.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

Роман Ромахин, исполнительный директор компании Maintex FabricaONE.AI, отметил: «Сотрудничество с NVI Solutions — это важный шаг для развития цифровой трансформации в промышленности. Объединяя наши компетенции, мы сможем предложить клиентам по-настоящему комплексные решения, которые не только повысят эффективность ремонтных работ, но и обеспечат новый уровень промышленной безопасности, минимизируют простои и усилят контроль над производственными процессами».

Взаимодействие партнеров в рамках соглашения позволят увеличить эффективность решений для промышленных компаний. В частности, они обеспечат рост уровня промышленной безопасности, контроля над производственными процессами, сокращение простоев оборудования.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Тайваньский гамбит Лизы Су: AMD инвестирует $10 млрд в производство ИИ-чипов на Тайване, чтобы перегнать Nvidia

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290