МАИ завершил обучение специалистов предприятий ПАО «ОАК» в области цифровой подготовки авиационного производства

В Московском авиационном институте состоялась защита итоговых проектов специалистов предприятий ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), обучавшихся по программе дополнительного профессионального образования «Технологическая подготовка авиационного производства в цифровой среде». По итогам обучения они получили удостоверения о повышении квалификации. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Программа была реализована МАИ при поддержке АНО «Агентство развития профессионального мастерства» и направлена на развитие компетенций специалистов в области технологической подготовки авиационного производства в условиях цифровой трансформации отрасли. Московский авиационный институт обеспечил образовательную и проектную инфраструктуру программы, объединив академические компетенции и практический опыт предприятий авиастроительной отрасли для подготовки специалистов, способных решать задачи современного высокотехнологичного производства.

Обучение включало несколько модулей, в рамках которых слушатели изучали современные подходы к организации производственных процессов, работали с цифровыми инструментами сопровождения производства и решали практические задачи, максимально приближенные к условиям реального авиастроительного предприятия. Для выполнения проектных заданий участники были распределены на четыре группы, каждая из которых отвечала за отдельный этап технологической подготовки изделия к серийному производству. Результаты этой работы легли в основу проектов, представленных на итоговой защите.

Особенностью программы стало сквозное сопровождение полного цикла технологической подготовки производства — от верификации конструкторской документации до формирования цифрового паспорта изделия. Обучение было построено вокруг пяти ключевых компетенций: нормативной верификации, проектирования технологического процесса, программирования станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и метрологии, сборочных операций и цифрового контроля. Особое внимание уделялось сочетанию требований нормативной базы — государственных стандартов, Единой системы технологической документации и нормативно-справочных данных — с современными цифровыми инструментами: системами управления жизненным циклом изделия, управления производственными процессами, автоматизированной технологической подготовки производства, технологиями виртуальной реальности и аддитивным производством.

В рамках итоговой защиты участники представили четыре проектные работы, посвященные подготовке к серийному производству узла крепления центральной части крыла к фюзеляжу перспективного летательного аппарата: проработку конструкторской документации на кронштейн крепления центральной части крыла к фюзеляжу, разработку комплекта технологической документации для изготовления кронштейна, разработку и демонстрацию управляющей программы изготовления детали типа «кронштейн» на станке с ЧПУ, а также разработку технологического процесса сборки узла крепления центральной части крыла. В ходе работы команды выполняли анализ конструкторской документации, разрабатывали технологические маршруты изготовления деталей, моделировали производственные процессы, создавали управляющие программы для оборудования с ЧПУ, прорабатывали решения в области роботизированного контроля, метрологического обеспечения и цифрового сопровождения изделий.

В состав комиссии от ПАО «ОАК» вошли директор Центра по развитию производственной системы и корпоративных компетенций Дмитрий Наумов, технический директор Юрий Тарасов, директор по персоналу Оксана Назарова, а также директор департамента развития персонала Елена Митина.

В подготовке программы и проведении обучения приняли участие преподаватели и эксперты МАИ, задействованные в реализации стратегического технологического проекта «Авиация-2050» программы развития МАИ в рамках программы «Приоритет-2030».