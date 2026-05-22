KVADRA расширила линейку клиентских устройств мониторами M24 и M27

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на ЦИПР свою первую линейку мониторов — KVADRA M24 и KVADRA M27. Новые устройства расширяют портфель клиентских решений бренда для корпоративных и государственных заказчиков и предназначены для оснащения офисных рабочих мест.

Линейка включает модели KVADRA M24 и KVADRA M24H с диагональю 23,8 дюйма и разрешением Full HD, а также KVADRA M27 и KVADRA M27H с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD. Мониторы подходят для работы с документами, таблицами, отчетами, дашбордами, презентациями и другими корпоративными приложениями.

Все модели оснащены IPS-матрицами с яркостью 350 нит, цветовым охватом sRGB 100% и частотой обновления 144 Гц. Технологии Low Blue Light и Flicker Free помогают снизить нагрузку на глаза при работе в течение дня, а матовое антибликовое покрытие повышает комфорт в офисной среде.

Мониторы поддерживают настройку положения экрана под задачи пользователя: регулировку наклона, высоты и поворота, а также перевод в портретный режим. Безрамочный дизайн упрощает использование нескольких мониторов на одном рабочем месте, а кабель-менеджмент, внутренний блок питания, механизм QuickLock и устойчивое стальное основание помогают аккуратно организовать рабочее пространство.

Принципиальное отличие моделей KVADRA M24H и KVADRA M27H — встроенный USB-хаб с набором портов для подключения периферийных устройств, а также USB-C с поддержкой передачи изображения и зарядки. KVADRA M24H поддерживает зарядку мощностью до 65 Вт, KVADRA M27H — до 90 Вт. Для подключения к корпоративной инфраструктуре во всех моделях предусмотрены интерфейсы HDMI и DisplayPort, а также аудиопорт 3,5 мм.

«При создании мониторов KVADRA M24 и KVADRA M27 мы ориентировались на реальные сценарии корпоративной работы: длительное использование в офисе, подключение к разным типам устройств, мультимониторные конфигурации и потребность в аккуратно организованном рабочем месте. Для заказчиков важно получать не отдельный экран, а понятный инструмент для оснащения рабочих мест, который можно быстро интегрировать в существующую ИТ-инфраструктуру. Поэтому мы сделали акцент на качестве изображения, эргономике и вариативности подключений», — прокомментировал Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

Мониторы KVADRA M24 и KVADRA M27 будут доступны корпоративным заказчикам для демо-тестирования в третьем квартале текущего года.