KVADRA представила защищенный планшет R8 для мобильных сотрудников

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), представила на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» защищенный планшет KVADRA R8. Устройство создано для мобильных сотрудников, которые работают на промышленных объектах, в городской инфраструктуре, торговых залах, складских комплексах и других выездных сценариях.

KVADRA R8 — компактный высокопроизводительный планшет в защищенном исполнении. Корпус из поликарбоната с наполнением из стекловолокна и несущей магниевой пластиной защищает устройство от ударов и падений с высоты до 1,2 метра. Степень защиты IP67 позволяет использовать планшет в помещениях и на улице при любых погодных условиях.

Устройство ориентировано на прикладные B2B-сценарии, где сотруднику нужно полноценное мобильное рабочее место вне офиса. В промышленности и ТЭК планшет может использоваться инженерами, обходчиками, специалистами по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, а также контрольно-измерительным приборам и автоматике для проведения инспекций, онлайн-диагностики, фотофиксации дефектов и результатов ремонта в реальном времени. Это помогает быстрее выявлять неисправности, оперативно передавать данные в корпоративные системы и сокращать простои оборудования.

В городской среде и ЖКХ устройство подходит для контроля состояния инфраструктуры и работы выездных служб. Сотрудники могут фиксировать нарушения, проверять качество уборки снега, льда и мусора, принимать и обрабатывать заявки, а также формировать отчетность непосредственно на объекте, в том числе в сложных погодных условиях. В ритейле и складской логистике KVADRA R8 может применяться для мерчендайзинга, учета товаров, быстрого считывания штрихкодов, списания и заказа товарных позиций, ускоряя повседневные операции в торговом зале и на складе.

Планшет работает под управлением kvadraOS с широкими возможностями кастомизации под задачи заказчика. Набор интерфейсов, включая USB-C с Display Port, USB-A, Wi-Fi, LTE, Bluetooth и NFC, позволяет подключать периферийные устройства и адаптировать функциональность планшета под разные профессиональные сценарии.

Встроенный набор ИИ-инструментов поддерживает распознавание речи и текста, считывание штрихкодов и QR-кодов через камеру, а также улучшение качества записи аудио. Эти функции помогают ускорять работу сотрудников на объектах, снижать долю ручных операций и повышать точность сбора данных.

«KVADRA R8 мы разрабатывали как рабочий инструмент для сотрудников, которым важно оставаться продуктивными вне офиса: на производственной площадке, городском объекте, складе или в торговом зале. Для таких сценариев критичны не только производительность и защищенность устройства, но и возможность быстро адаптировать его под процессы конкретной компании. Поэтому мы делаем акцент на сочетании надежного аппаратного исполнения, собственной программной платформы kvadraOS и встроенных интеллектуальных функций», — прокомментировал Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

Защищенный планшет R8 уже доступен корпоративным заказчикам для демо-тестирования.

О KVADRA

KVADRA — российский технологический бренд персональных устройств компании YADRO, которая занимает лидирующие позиции на рынке персональных устройств в сегменте B2B. Продукция выпускается в России на заводе полного цикла YADRO Фаб Дубна. Компания обладает собственными инженерными компетенциями в области разработки как аппаратных, так и программных решений, что обеспечивает технологическую независимость и возможность глубокой кастомизации продуктов под задачи корпоративных заказчиков.

О YADRO

YADRO – российская технологическая компания (входит в ИКС Холдинг), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D-центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.