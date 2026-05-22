«Газпром СПГ Портовая» и РАУ ИТ автоматизировали сквозной процесс снабжения: 500 АРМ на «1С:ERP»

На производственном комплексе «Газпром СПГ Портовая» (1,5 млн тонн СПГ в год) завершен проект полной цифровизации цепочки поставок. Решение реализовано компанией РАУ ИТ на базе «1С:ERP». Об этом CNews сообщили представители РАУ ИТ.

Проблема: ключевой для непрерывного производства процесс снабжения оставался вне цифрового контура. Заявки, закупки и контроль годового плана не были выстроены как единый прослеживаемый процесс. Ручные операции приводили к потере информации, лишним закупкам и простоям.

Решение: с нуля выстроена и оцифрована логика сквозного процесса — от возникновения неформализованной потребности до выдачи материалов. Система охватывает четыре функциональные подсистемы: управление потребностями, согласование и верификацию, интеграцию с бюджетированием и годовым планом закупок, исполнение закупок и обеспечение.

Результаты

Производственные и операционные эффекты: сокращение трудозатрат в подразделениях при планировании закупок — 50%; снижение операционных и административных расходов — 5%; снижение производственных издержек — 2%; сокращение длительности простоев оборудования — 30%.

Управленческие и финансовые эффекты: ускорение управленческой отчётности по обеспечению потребностей — 85%; снижение объёмов материальных запасов — 9%; рост оборачиваемости запасов — 19%; рост прибыли — 1%.

Проектные показатели: 500 автоматизированных рабочих мест; 2500 часов разработки; 0% отклонения по бюджету; 7% отклонения по срокам.

«Благодаря реализации проекта стало понятнее, где деньги и где «узкие места»: можно свести в логическую структуру бюджеты и потребности, а затем посмотреть, что поставлено, где не хватает бюджетов и, главное, кому нужны материалы. Причем сделать это буквально нажатием одной кнопки», — сказал Роман Сметанко, руководитель группы разработки «Газпром СПГ Портовая».