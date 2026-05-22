DDX Fitness автоматизировала продление подписок с помощью ИИ-агента targetai

Российская сеть фитнес-клубов DDX Fitness, оперирующая на данный момент 160 клубами и входящая в тройку крупнейших операторов страны с 900 тыс. клиентов, внедрила LLM-агента targetai для автоматизации обзвонов и пролонгации подписок. Решение позволило сохранить темпы роста выручки при бурном расширении сети — за один год сеть удвоила число клубов — без увеличения штата операторов. Об этом CNews сообщили представители targetai.

С запуском 100-го клуба во второй половине 2025 г. в Москве клиентская база DDX Fitness росла такими темпами, что ручные обзвоны для напоминаний о платежах стали узким местом. Ошибки оплаты, забывчивость клиентов и переезды нарушали платежный цикл, а нагрузка на колл-центр превышала возможности найма и обучения новых менеджеров. Решение targetai, внедрение которого прошло в несколько этапов, заменило массовые обзвоны интеллектуальным агентом, который ведет естественный диалог, отрабатывает возражения и подбирает альтернативные клубы при переезде клиента. Команда targetai проанализировала историю пролонгаций DDX Fitness, выявила основные паттерны отказов и разработала сценарии диалогов под каждый из них. LLM-модель дообучали по мере накопления данных — это позволило последовательно повышать контактность и конверсию на каждом цикле.

LLM-агент интегрировался с базой клиентов DDX Fitness и CRM-системой. Он самостоятельно прозванивал базу, напоминал о необходимости оплаты, выяснял причины отказа (забытый платеж, ошибка карты, смена локации), предлагал решения и отправлял SMS/push-уведомления. Специально для фитнес-сети разработали сценарии обработки нестандартных ситуаций, включая подбор ближайшего клуба по геолокации. Система детектировала автоответчики и гибко планировала повторные дозвоны, а естественная речь с паузами и реакцией на перебивания повысила доверие клиентов.

Результаты внедрения таковы: конверсия в продление подписок достигла 47% (почти половина клиентов соглашались после разговора с агентом), контактность выросла до 71% за счет умной детекции автоответчиков. Один LLM-агент заменил работу нескольких операторов, обеспечив +25% к средней производительности менеджера. Освобожденный операторский ресурс колл-центра в DDX Fitness перенаправили на решение нестандартных ситуаций и продажу дополнительных услуг.

«Запуск агента по пролонгации позволил автоматизировать стандартные сценарии коммуникации и освободить время операторов для задач, где особенно важен персональный подход. Благодаря этому нам удалось сохранить высокую скорость обработки базы без потери качества сервиса, даже на фоне роста числа действующих членов клуба. Кроме того, внедрение агента положительно сказалось на конверсии в продление подписок по сравнению с периодом до его запуска», — отметила Гульнара Фленкина, проектный менеджер контактного центра DDX Fitness.

Сеть DDX Fitness выбрала решение targetai за быструю интеграцию, экспертизу в диалоговых продажах и готовую платформу с кастомизацией под фитнес-индустрию. В будущем DDX Fitness планирует расширить применение агентов на информационные звонки, b2c-коммуникации и полную автоматизацию сервисных задач, сохраняя стабильную конверсию без роста штата при дальнейшем масштабировании сети.

«Мы гордимся партнерством с лидером фитнес-рынка, пример DDX наглядно демонстрирует, как LLM-агенты меняют правила игры в клиентском сервисе для быстрорастущих компаний. Это не просто автоматизация, а полноценное усиление для операторов контакт-центра, разгрузка от рутины и профилактика выгорания сотрудников. В DDX Fitness ИИ-агент решает принципиальную бизнес-задачу: масштабирование клиентского сервиса без линейного роста расходов на персонал, и 47% конверсии в продление — это результат, который в индустрии принято считать хорошим показателем даже для живых операторов. Агент же его воспроизводит системно и без ограничений по нагрузке», – сказал генеральный директор targetai Андрей Зименков.