«Береста РК» и «Мобиус Технологии» продолжат сотрудничество в сфере резервного копирования данных

Компании «Мобиус Технологии» и «Береста РК» подписали меморандум о расширении стратегического партнерства. Документ закрепляет итоги первого года совместной работы и намечает планы по развитию отечественных программно‑аппаратных комплексов для резервного копирования и восстановления данных. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

Год назад компании договорились создать комплексы промышленной мощности для резервного копирования данных. За прошедший год партнеры успешно протестировали совместимость аппаратных решений и ленточных библиотек российского производства от «Мобиус Технологии» с отечественной системой резервного копирования и восстановления данных (СРК и ВД) «Береста», что позволяет осуществить их совместную интеграцию. Важным этапом дальнейшей совместной работой является тестирование и внедрение программно-аппаратного комплекса в ИТ-ландшафт заказчиков.

По результатам испытаний и сделанных доработок подтверждены корректная совместная работа аппаратной и программной частей, стабильность процессов резервного копирования и восстановления, совместимость с ленточными библиотеками промышленного уровня, а также соответствие требованиям надежности и производительности для корпоративного и государственного сегментов.

Ленточные библиотеки приобретают особую ценность в условиях роста числа кибератак. Их ключевые преимущества с точки зрения информационной безопасности заключаются в автономности хранения, что исключает возможность удаленного взлома, а также долговечности и стабильности, так как магнитные ленты сохраняют данные без потерь в течение 30 лет и более — и это критически важно для архивного хранения и соблюдения требований регуляторов.

Новый меморандум нацелен на ускорение импортозамещения в области СРК и ВД, создание полностью совместимых отечественных решений формата on‑premise и повышение устойчивости ИТ‑инфраструктуры к киберугрозам и технологическим рискам.

В рамках сотрудничества «Мобиус Технологии» продолжит предоставлять и интегрировать аппаратную инфраструктуру, включая ленточные библиотеки собственного производства, и обеспечит техническую поддержку аппаратной части.

«Береста РК», в свою очередь, отвечает за развитие и сопровождение СРК и ВД, поддержку ленточной архитектуры хранения, оптимизацию процессов записи, каталогизации и восстановление данных, а также интеграцию с роботизированными ленточными библиотеками.

Ближайшие планы сторон включают дальнейшее совместное тестирование и развитие решений, продвижение продуктов на российском рынке, а также расширение линейки отечественных решений для критически важной ИТ‑инфраструктуры.

«Мы видим высокий спрос на надежные и быстрые решения для резервного копирования, особенно среди компаний и госструктур с масштабными ИТ‑системами, — сказал Сергей Широков, генеральный директор «Мобиус Технологии». — Совместная работа с «Береста РК» позволила нам создать комплексное российское решение, которое отвечает жестким требованиям промышленного сегмента. Это важный шаг к повышению устойчивости отечественной инфраструктуры».

«Сочетание нашей программной платформы с надежной аппаратной базой российского производства позволило добиться высокой производительности даже в сложных сценариях работы с ленточными библиотеками, — сказал Дмитрий Ханецкий, коммерческий директор «Береста РК». — Мы убедились, что наш подход к оптимизации процессов записи и восстановления данных отлично вписывается в реальные потребности промышленных предприятий. В ближайшие годы планируем наращивать функционал системы, чтобы закрывать больше задач заказчиков в рамках стратегии импортозамещения — без потери скорости и надежности».