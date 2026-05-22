BelkaCar узнал, куда поедут в отпуск пользователи каршеринга

Каршеринг BelkaCar провел опрос среди пользователей сервиса и узнал, где они собираются провести отпуск. Так, одними из самых популярных ответов стали «поездки по России» (38%) и «проведу время на даче или за городом» (23%). Еще 21% собираются в другие страны, а 18% проведут отпуск на море. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Как правило, россияне планируют отпуск своими силами (70%), еще 19% собираются отдыхать совместно с друзьями или родственниками. 11% предпочитают обращаться напрямую к туроператорам. При этом более половины клиентов BelkaCar покупают билеты на самолеты и поезда через сайты авиакомпаний, а остальные пользуются услугами агрегаторов.

Почти 80% пользователей BelkaCar самостоятельно занимаются поиском экскурсий и других развлечений в отпуске. Проживание выбирают на сайтах агрегаторов 47% опрошенных, 32% ищут подходящие варианты на сайтах отелей, а еще 21% общаются с владельцами жилья и бронируют проживание напрямую.