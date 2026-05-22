Разделы

Веб-сервисы
|

BelkaCar узнал, куда поедут в отпуск пользователи каршеринга

Каршеринг BelkaCar провел опрос среди пользователей сервиса и узнал, где они собираются провести отпуск. Так, одними из самых популярных ответов стали «поездки по России» (38%) и «проведу время на даче или за городом» (23%). Еще 21% собираются в другие страны, а 18% проведут отпуск на море. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Как правило, россияне планируют отпуск своими силами (70%), еще 19% собираются отдыхать совместно с друзьями или родственниками. 11% предпочитают обращаться напрямую к туроператорам. При этом более половины клиентов BelkaCar покупают билеты на самолеты и поезда через сайты авиакомпаний, а остальные пользуются услугами агрегаторов.

Почти 80% пользователей BelkaCar самостоятельно занимаются поиском экскурсий и других развлечений в отпуске. Проживание выбирают на сайтах агрегаторов 47% опрошенных, 32% ищут подходящие варианты на сайтах отелей, а еще 21% общаются с владельцами жилья и бронируют проживание напрямую.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Компьютеры больше не интересны. Гигантский российский ритейлер техники и электроники стал торговать семечками

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Введение платы за VPN-трафик решили отложить до выборов в Госдуму осенью 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290