Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

«Авито Реклама» запустила автотаргетинг

«Авито Реклама» объявила о расширении набора инструментов для настройки таргетинга. Теперь алгоритмы площадки могут самостоятельно подбирать аудиторию для показов рекламы: это упрощает запуск кампании.

Инструмент подойдет малому и среднему бизнесу, а также рекламодателям, которым важно запускать кампании быстро и с минимальным количеством ручных настроек. Автотаргетинг можно использовать опционально как в новых кампаниях, так и в активных.

Для автоматического подбора целевой аудитории алгоритмы «Авито Рекламы» анализируют рекламный текст и креатив, а также поведение пользователей на площадке.

Подключить автотаргетинг можно в кабинете «Авито Рекламы» при настройке кампании с оплатой за клики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Начался бум. Количество рекламы в Telegram взлетело на фоне замедления в России

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290