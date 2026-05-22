68% россиян убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу

Сегодня сразу 72% россиян уверены в стабильности своей карьеры, кроме того, 68% не сомневаются, что при необходимости смогут найти новую работу за три месяца и быстрее, выяснили аналитики hh.ru. Самыми уверенными в возможности оперативного трудоустройства оказались представители «Розничной торговли» (77%), «Строительства, недвижимости» (76%) и сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (75%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Команда исследований hh.ru провела опрос среди более 20 тыс. работников и соискателей с 1 апреля по 10 апреля 2026 г.

В топ-10 профессиональных областей, где соискатели наиболее оптимистично оценивают свои перспективы в ближайший квартал, вошли также «Транспорт, логистика, перевозки» (75%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (75%), «Автомобильный бизнес» (75%), «Страхование» (73%), «Домашний, обслуживающий персонал» (72%), «Рабочий персонал» (71%) и «Административный персонал» (70%).

«Уверенность соискателей в быстром поиске работы напрямую коррелирует с текущей структурой спроса на рынке труда. Мы видим, что в топ-10 самых востребованных специальностей со стороны работодателей входят именно те профкатегории, представители которых высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие месяцы. Так, чаще всего компании ищут специалистов из сфер «Рабочий персонал» (22% от всех активных вакансий), «Продажи и обслуживание клиентов» (20%) и «Производство и сервисное обслуживание» (16%)», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

