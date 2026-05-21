Воронежский бизнес нарастил инвестиции в фиксированную сеть МТС

Компания МТС проанализировала динамику подключения компаний Воронежской области к сетям фиксированной связи. По итогам 2025 г. количество предприятий, перешедших на высокоскоростной проводной интернет, в сегменте крупного бизнеса выросло на 76%, среди компаний малого и среднего предпринимательства – на 55%.

Наиболее активно в регионе в сетевую инфраструктуру инвестировали компании из сферы ритейла и логистики: эти отрасли обеспечили более половины всех новых подключений. В лидеры вошли также промышленные предприятия – резиденты особой экономической зоны «Центр», ориентированной на развитие машиностроения, металлообработки, производства строительных материалов, пищевой продукции, медицинского и сельскохозяйственного оборудования.

Компании выбирают каналы со скоростью 100 – 300 Мбит/с, что позволяет работать с большими объемами данных, обеспечивать бесперебойную передачу информации между филиалами и интегрировать в деятельность предприятий облачные сервисы. В топе востребованных цифровых решений на базе фиксированной сети – видеонаблюдение с функцией аналитики, защищенные каналы связи для удаленных объектов, организация Wi-Fi-зон внутри зданий.

«Воронежский бизнес все чаще рассматривает качественную связь не просто как вспомогательный ресурс, а как основу для цифровой трансформации и дальнейшего масштабирования сервисов, для которых необходимы высокие скорости. Мы видим, что компании строят устойчивую инфраструктуру под конкретные задачи: нужна защита каналов для передачи данных между офисами, качественное покрытие внутри производственных корпусов, бизнес-центров, кафе и ресторанов, необходима видеоаналитика на промышленных объектах и складах. Рост подключений свидетельствует и о том, что региональный бизнес готов инвестировать в технологии, особенно в те, которые сразу дают измеримый эффект», – отметил директор филиала МТС в Воронежской области Василий Голуб.