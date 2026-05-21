«ВестЛинк» и MWS AI запускают совместную разработку ИИ-решений для задач управления на основе данных

ГК «ВестЛинк», разработчик платформы «Цифровой управленец Linkage», и «Центр искусственного интеллекта МВС» (MWS AI) заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения партнеры договорились реализовывать совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, направленные на работу с инновациями и привлечение заинтересованных клиентов.

Также стороны планируют совместно продвигать ИИ-решения для задач управления на основе данных, проводить экспертные мероприятия – от питч-сессий до отраслевых исследований, анализировать обратную связь от клиентов для развития продуктов.

«Мы видим в MWS AI сильного партнера, чьи наработки в сфере ИИ-моделей задают высокий технологический стандарт. Сочетая их подходы с нашей экспертизой в аналитике и управлении данными, мы формируем базу для систем, которые сами подсказывают решения, – сказала вице-президент ГК «ВестЛинк», директор бизнес-единицы Linkage Елена Балашова. – Совместный результат – рабочие инструменты, где ИИ становится естественной частью управленческого контура».

Сегодня организации сталкиваются с парадоксом: данных становится больше, а понятных сценариев их применения – меньше. MWS AI создает инфраструктуру для работы с генеративными моделями, NLP и компьютерным зрением. «Цифровой управленец Linkage» превращает разрозненные показатели в управленческие инсайты и адаптируется под задачи государственного управления, строительства, промышленности, телекоммуникаций, финансового сектора, ритейла и других отраслей. Партнеры будут совместно разрабатывать продукты, где технология и практика внедрения усиливают друг друга, чтобы система не только показывала метрики, но и предлагала действия.

«С «ВестЛинк» мы закрываем задачу, которая раньше требовала месяцев интеграционных работ: берем разрозненные данные клиента и собираем из них готовые ИИ-сценарии под конкретный процесс. В 2026 г. разрыв между компаниями, которые уже используют агентов, и теми, кто только изучает возможности, измеряется не месяцами – он измеряется операционными затратами. Следующий шаг – «цифровые управленцы»: агенты, которые не отвечают на вопросы, а принимают решения и ведут процесс от начала до конца. Это не прогноз – это то, что мы уже внедряем», – отметила ведущий менеджер по работе с партнерами MWS AI Ирина Янова.

