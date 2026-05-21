В России создают тяжелый беспилотный вертолет для Арктики и Сибири

Разработка крупнейшего в стране беспилотного вертолета «Аэромакс В‑700», заявленного на государственную сертификацию, выходит на финальную стадию. Машина рассчитана на работу в самых труднодоступных регионах и будет задействована в доставке грузов и борьбе с лесными пожарами. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

Проект реализует команда «Икар» (в контуре ГК «Аэромакс») при поддержке Минпромторга России. Авиарегистр России (подведомственное учреждение «Росавиации») уже подтвердил соответствие конструкции нормам летной годности. До конца 2026 г. планируется завершить сборку прототипа, а в начале 2027 г. начать его летные испытания.

«Аэромакс В‑700» рассчитан на подъем до 700 кг полезной нагрузки, что позволяет перевозить даже крупногабаритные грузы. Он доставит медикаменты и оборудование туда, где нет дорог и взлетно-посадочных полос. Помимо грузоперевозок машина способна выполнять поисково-спасательные задачи в интересах МЧС и «Авиалесоохраны», а также участвовать в тушении пожаров.

Вертолет оснащается турбовальным двигателем ВК‑650В, сертифицированным «Росавиацией» для вертолетов взлетной массой до 4 т. Это полностью российская силовая установка, сертификация которой открыла путь к серийному производству и снижению зависимости от импортных компонентов в вертолетостроении. Использование ВК‑650В делает возможным серийный выпуск тяжелых беспилотных систем вертолетного типа на отечественной компонентной базе.

В‑700 задуман не как разовый коммерческий продукт, а как платформа для целого класса российских тяжелых беспилотников. Система спроектирована и будет производиться полностью в России, с использованием отечественных комплектующих и компетенций. Успешная сертификация создаст прецедент для всей тяжелой беспилотной авиации и станет базой для следующих разработок, включая более тяжелые и конструктивно сложные БАС.

Генеральный директор ООО «Икар Инжиниринг» Георгий Алешкин считает, что проект способен стать маркером зрелости российской отрасли беспилотных систем. По его словам, до конца года компания выйдет на создание летного прототипа, и это будет исторический момент для всей отрасли: «В-700 станет свидетельством того, что российская промышленность способна создавать беспилотные системы мирового уровня без оглядки на зарубежные технологии. Прохождение макетной комиссии подтверждает правильность выбранного технического пути».

Начальник Управления сертификации авиационной техники «Росавиации» Дмитрий Копысов подчеркивает, что такие проекты демонстрируют практическую эффективность государственно‑частного партнерства и формируют основу технологической независимости российской авиационной промышленности: «Успешное прохождение макетной комиссии – важный шаг к появлению в стране серийного сертифицированного беспилотного вертолета более высокой взлетной массы, чем все ранее сертифицированные у нас беспилотники. Реализация такого проекта добавит уверенности другим разработчикам в возможности сертификации конструктивно более сложных и более тяжелых беспилотных систем».