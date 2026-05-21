Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Удостоверяющий центр «Контура» при участии «КриптоПро» внедрил мобильную подпись

Удостоверяющий центр «Контура» при участии «КриптоПро» внедрил мобильную подпись. Теперь сотрудники компаний смогут выпускать сертификаты электронной подписи на смартфонах, чтобы подписывать документы в сервисах «Контура» даже вне офиса. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Для работы с мобильной подписью не нужны токен и компьютер. Потребуются смартфон на iOS или Android и приложение «Контур.Подпись».

Пока этот вид подписи работает в мобильном приложении «Контур.Диадока», сервисах регистрации бизнеса «Контур.Банка» и «Электронная сделка» от «Контур.Недвижимости». Скоро его можно будет использовать и в сервисе «Логистика» от «Контур.Диадока». Это поможет упростить работу с электронными транспортными накладными и подписывать их прямо во время рейса. Также появится возможность выпустить мобильную подпись через «Корпоративный центр регистрации Контура».

Дмитрий Покрышкин, руководитель Удостоверяющего центра «Контура»: «Особенность мобильной подписи заключается в том, что ее закрытый ключ генерируется прямо на смартфоне пользователя, то есть он будет храниться только на устройстве и не сможет покинуть его. Это современная и безопасная модель работы».

Решение для мобильной подписи появилось благодаря партнерству «Контура» и «КриптоПро». Его основой стал программный комплекс «КриптоПро Ключ», позволяющий выполнять криптографические операции с ключами, которые хранятся в защищенном виде непосредственно в мобильном приложении. Для достижения качественно нового уровня защиты в нем используются криптографические протоколы, разработанные «КриптоПро» и не имеющие аналогов в мире.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Павел Смирнов, директор по развитию «КриптоПро»: «Мы разрабатывали это решение несколько лет, руководствуясь двумя главными принципами: безопасность и удобство. Ключевая задача состояла в том, чтобы найти баланс между строгим соблюдением требований и комфортом пользователя. В результате обеспечена возможность безопасно подписывать документы где угодно, непосредственно со смартфона, без привязки к офису, компьютеру или токену».

Для работы сотруднику может пригодиться машиночитаемая доверенность (МЧД). Она поможет подтвердить полномочия для работы с документами от имени организации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Нейросети Сбербанка и «Яндекса» получат гарантированный спрос госзаказчиков

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

В России создана платформа идентификации БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290