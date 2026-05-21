Технологии против шпаргалок: более 600 камер «Ростелекома» задействуют на ЕГЭ–2026 в Зауралье

«Ростелеком» в Курганской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной период сдачи экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 г. Онлайн-трансляция будет вестись из 37 образовательных учреждений и регионального центра обработки информации (РЦОИ). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 320 аудиториях школ и в РЦОИ специалисты «Ростелекома» задействуют 640 цифровых камер высокого разрешения с качественной звукозаписью. В поле зрения видеоустройств попадают все участники экзамена, зоны печати и сканирования контрольно-измерительных материалов. При этом конфиденциальность персональной информации выпускников и содержимого бланков заданий гарантирована.

Андрей Кочеров, директор департамента образования и науки Курганской области: «Более 3000 одиннадцатиклассников Курганской области в этом году будут сдавать ЕГЭ. Благодаря успешному прохождению подготовительных тестов, каждый выпускник уверенно владеет правилами поведения на экзамене. Наличие камер в аудиториях не вызывает беспокойства, ведь ученики осознают, что их действия фиксируются на всех этапах — от получения документов до сдачи готовых работ. Старт основного периода ЕГЭ будет дан аттестацией по истории, химии и литературе».

Машинное зрение в режиме реального времени отслеживает видеопотоки и анализирует архивные записи. При выявлении сомнительных действий или запрещенных предметов система автоматически подает сигнал и отправляет нужный фрагмент видео на проверку наблюдателю — окончательное решение остается за человеком. Многоступенчатый контроль обеспечивает максимальную объективность процедуры.

За ходом экзаменов в Курганской области будут смотреть не только умные камеры, но и общественные и онлайн-наблюдатели. Это обеспечит равные условия для участников испытаний и повысит достоверность результатов.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Более 10 лет "Ростелеком" успешно обеспечивает видеонаблюдение на ЕГЭ в Тюменской области. Встроенные в систему современные модули аналитики позволяют наблюдателям эффективно контролировать соблюдение правил экзаменационного процесса. Усиленное внимание уделено защите от киберугроз — сведения передаются по защищенным каналам связи, а дата-центры компании оснащены новейшими системами противодействия хакерским атакам».

Видеоданные из аудиторий в онлайн-режиме будут транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». Для повышения надежности контент также пишется на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видео будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 г.

В период проведения ЕГЭ мобильные бригады и специалисты «Ростелекома» при необходимости окажут дополнительную техническую поддержку всем задействованным площадкам.