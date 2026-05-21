Разделы

Телеком Импортонезависимость
|

Российские решения для частных мобильных сетей: «Сигналтек», «Софтайм» и «Искра Технологии» объявили о стратегическом партнерстве

«Сигналтек», «Софтайм» и «Искра Технологии» объявили о стратегическом партнерстве. Трехстороннее партнерство повысит доступность российских решений для построения частных мобильных сетей. Об этом CNews сообщили представители «Сигналтек».

Объединение усилий позволит компаниям внедрять передовые научно-технические разработки, такие как системы Private LTE/5G, высокопроизводительные решения для обработки трафика и платформы для цифровой трансформации крупных промышленных предприятий. Private LTE – беспроводная технология, позволяющая передавать трафик, данные и голос без подключения к публичным сетям связи. Решение востребовано также в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых, логистики, а также государственными органами. Для повышения доступности pLTE на российском рынке необходимы современные базовые станции и программные продукты построения ядра сети, которые обеспечивают легкую масштабируемость, совместимость с существующей инфраструктурой и полное соответствие требованиям информационной безопасности. Соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность и формирование условий для опережающего импортозамещения в телеком-отрасли. В частности, компании намерены объединить экспертизу в исследованиях и разработке полностью российского стека LTE и 5G от ядра сети до базовых станций и абонентских устройств. Что соответствует уровню мировых лидеров.

«Спрос на частные мобильные сети увеличивается с каждым годом. Совместная работа с «Сигналтек» позволит ускорить вывод новых решений на рынок. Private LTE – это также экономическая выгода для пользователя: модернизация производственных процессов, снижение затрат на создание и поддержание работоспособности телеком-инфраструктуры, по сравнению с проводными технологиями», – сказал генеральный директор АО «Искра Технологии» Владислав Давыдов.

Партнерство уже имеет практическую базу: «Софтайм» и «Искра Технологии» ведут совместную работу над созданием корпоративных беспроводных сетей для бизнеса и разработкой полного комплекса отечественных телекоммуникационных решений, включая ядро сети для доверенной защищенной инфраструктуры. В рамках этого процесса компания «Сигналтек» обеспечит необходимые вычислительные мощности на базе российских серверов собственного производства и инфраструктуру ЦОД для развертывания ядра сети.

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Несмотря на устойчивый тренд на импортозамещение, российским производителям телеком-оборудования приходится ежедневно доказывать свою конкурентоспособность в сравнении с зарубежными решениями, которые десятилетиями доминировали на рынке. Чтобы опережать зарубежные аналоги, важно объединять усилия в области НИОКР. Консолидация наших научно-исследовательских баз позволит кратно ускорить разработку и предложить рынку по-настоящему суверенные, высокопроизводительные продукты полного цикла, отвечающие самым жестким требованиям бизнеса», — сказал генеральный директор «Сигналтек» Алексей Алясев.

Объединение ресурсов «Софтайм», «Сигналтек» и «Искра Технологии» формирует альянс крупнейших экспертов отрасли, направленный на масштабную разработку инновационных продуктов для цифровой экономики.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

«Ростелеком» создал систему «Леший коннект», чтобы незаметно управлять миллионами роутеров по всей России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290