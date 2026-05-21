«Релэкс» и ВолГУ: подготовка кадров для цифрового суверенитета

Компания «Релэкс» предложила ВолГУ долгосрочное сотрудничество на безвозмездной основе. Университету были переданы лицензии на СУБД «Линтер Бастион» — систему с сертифицированными средствами защиты информации, включённую в реестр отечественного ПО.

В результате СУБД «Линтер» была установлена в 6 компьютерных кабинетах кафедры, что позволило обеспечить непрерывную практическую подготовку студентов. Преподаватели интегрировали продукт в учебный процесс: разработаны и внедрены 5 лабораторных работ по администрированию и безопасной работе с базами данных. Об этом CNews сообщил представитель «Релэкс».

Кафедра компьютерной безопасности ВолГУ готовит специалистов для работы в условиях высоких требований к защите информации. Перед учебным заведением стояла задача дать студентам практические навыки администрирования и безопасной работы с базами данных, которые реально применяются в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственных системах. Использование зарубежных СУБД в учебном процессе не только создавало технологическую зависимость, но и тормозило подготовку кадров для массового перехода российской экономики на отечественное ПО в условиях политики импортозамещения.

Кафедра ведёт подготовку бакалавров в области информационной безопасности, а также специалистов по защите автоматизированных систем и безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере. В частности, на предмете Безопасность систем баз данных студенты на практике изучают механизмы разграничения доступа, резервного копирования, контроля целостности данных и другие функции, предусмотренные в «Линтер Бастион». Инженеры «Релэкс» при необходимости консультируют преподавательский состав по техническим нюансам работы с продуктом.

Результаты сотрудничества «Релэкс» и ВолГУ:

Качественная подготовка кадров — выпускники ВолГУ приходят на предприятия уже владеющими актуальной российской СУБД, что повышает их конкурентоспособность и закрывает потребности работодателей.

Развитие ИБ-компетенций в регионе — университет становится центром подготовки специалистов, готовых работать с классами защищённости, требуемыми для КИИ.

Вклад в технологический суверенитет — формируется сообщество профессионалов, которые с первого дня работы могут эффективно применять Линтер Бастион в критических проектах.

«Компания «Релэкс» подтверждает свою приверженность политике импортозамещения и видит своей миссией не только разработку конкурентоспособной СУБД, но и создание условий для её массового внедрения. Инвестируя в образование сегодня, мы закладываем фундамент технологического суверенитета России на десятилетия вперёд». – отметила заместитель генерального директора по развитию компании Релэкс Ирина Мягкова.