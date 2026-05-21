Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Системное ПО
|

«Релэкс» и ВолГУ: подготовка кадров для цифрового суверенитета

Компания «Релэкс» предложила ВолГУ долгосрочное сотрудничество на безвозмездной основе. Университету были переданы лицензии на СУБД «Линтер Бастион» — систему с сертифицированными средствами защиты информации, включённую в реестр отечественного ПО.

В результате СУБД «Линтер» была установлена в 6 компьютерных кабинетах кафедры, что позволило обеспечить непрерывную практическую подготовку студентов. Преподаватели интегрировали продукт в учебный процесс: разработаны и внедрены 5 лабораторных работ по администрированию и безопасной работе с базами данных. Об этом CNews сообщил представитель «Релэкс».

Кафедра компьютерной безопасности ВолГУ готовит специалистов для работы в условиях высоких требований к защите информации. Перед учебным заведением стояла задача дать студентам практические навыки администрирования и безопасной работы с базами данных, которые реально применяются в критической информационной инфраструктуре (КИИ) и государственных системах. Использование зарубежных СУБД в учебном процессе не только создавало технологическую зависимость, но и тормозило подготовку кадров для массового перехода российской экономики на отечественное ПО в условиях политики импортозамещения.

Кафедра ведёт подготовку бакалавров в области информационной безопасности, а также специалистов по защите автоматизированных систем и безопасности информационных технологий в правоохранительной сфере. В частности, на предмете Безопасность систем баз данных студенты на практике изучают механизмы разграничения доступа, резервного копирования, контроля целостности данных и другие функции, предусмотренные в «Линтер Бастион». Инженеры «Релэкс» при необходимости консультируют преподавательский состав по техническим нюансам работы с продуктом.

Результаты сотрудничества «Релэкс» и ВолГУ:

Качественная подготовка кадров — выпускники ВолГУ приходят на предприятия уже владеющими актуальной российской СУБД, что повышает их конкурентоспособность и закрывает потребности работодателей.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Развитие ИБ-компетенций в регионе — университет становится центром подготовки специалистов, готовых работать с классами защищённости, требуемыми для КИИ.

Вклад в технологический суверенитет — формируется сообщество профессионалов, которые с первого дня работы могут эффективно применять Линтер Бастион в критических проектах.

«Компания «Релэкс» подтверждает свою приверженность политике импортозамещения и видит своей миссией не только разработку конкурентоспособной СУБД, но и создание условий для её массового внедрения. Инвестируя в образование сегодня, мы закладываем фундамент технологического суверенитета России на десятилетия вперёд». – отметила заместитель генерального директора по развитию компании Релэкс Ирина Мягкова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Почему подход «купил и забыл» не работает в информационной безопасности

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290