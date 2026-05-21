Нижегородские школьники смогут использовать лицензированный редактор «Р7 офис» в домашних условиях

Школьники Нижегородской области получат доступ к лицензионному редактору «Р7 офис» для использования дома благодаря соглашению о сотрудничестве между правительством региона и АО «Р7». Соглашение подписали губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин и генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников.

Документ предусматривает создание необходимых условий для популяризации и развития отечественного программного обеспечения.

«Р7 офис» — это российский продукт для совместной работы и коммуникаций, в том числе с использованием ИИ. Решение позволяет пользователям работать с документами, общаться и управлять процессами без переключения между сервисами. Оно объединяет все необходимое для работы и учебы: от редакторов документов, таблиц и презентаций до корпоративной почты, возможности организации видеоконференций.

«Программа не просто отечественная, это продукт наших нижегородских разработчиков. В прошлом году в рамках Национальной премии она была признана лучшим платформенным решением. Награду вручал лично вице-премьер Дмитрий Григоренко. Программное обеспечение полностью отвечает запросу государства на импортозамещение, за что мы выражаем огромную благодарность нашим профессионалам», — отметил Глеб Никитин.

Набор программ совместим как с российскими, так и с зарубежными операционными системами, что особенно важно для уверенного технологического развития страны. Минцифры России включило этот продукт в Реестр отечественного программного обеспечения для использования в крупных российских компаниях и федеральных органах власти.

«Нижний Новгород для нас — родной город. Хорошо, что школьники региона смогут работать в наших приложениях не только в классе, но и дома. Это важный шаг, чтобы ребята с ранних лет осваивали современное отечественное ПО. Мы продолжим вносить вклад в технологическую независимость страны», — сказал Евгений Шелковников.

