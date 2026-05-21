«М.видео»: продажи мобильных аксессуаров выросли на 32% в I квартале 2026 года

«М.видео» проанализировала рынок мобильных аксессуаров в России по итогам I квартала 2026 г. Продажи категории выросли на 32% в количественном выражении и на 14% в денежном по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Всего за январь-март 2026 г. в России было продано почти 13 млн мобильных аксессуаров на сумму 9,3 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель департамента «Аксессуары» компании «М.видео» Жанна Илюхина: «Рынок мобильных аксессуаров сегодня остается одной из самых динамичных категорий электроники. Мы видим сразу несколько параллельных тенденций: с одной стороны, пользователи рациональнее подходят к расходам и активнее выбирают доступные решения, с другой — растет спрос на более технологичные аксессуары с поддержкой быстрой зарядки, USB-C и высокой мощности. Одновременно смартфон становится для пользователя еще более универсальным устройством — для работы, общения, развлечений, навигации и использования сервисов на базе искусственного интеллекта. Это напрямую влияет на спрос на зарядные устройства, пауэрбанки и защитные аксессуары. Важным фактором остается и увеличение срока использования смартфонов — покупатели дольше сохраняют устройства и уделяют больше внимания их защите и удобству ежедневного использования».

Одним из ключевых трендов рынка стало одновременное усиление спроса как на доступные повседневные аксессуары, так и на более технологичные решения — быстрые зарядные устройства, емкие внешние аккумуляторы, кабели USB-C и аксессуары для использования дома, в офисе, автомобиле и поездках.

Наибольшую долю рынка продолжают занимать зарядные устройства. По итогам I квартала 2026 г. на них пришлось 56,1% всех продаж мобильных аксессуаров в штуках против 53,7% годом ранее. Одновременно значительно вырос спрос на защитные стекла и пленки — их доля увеличилась с 17,8% до 23,6%. Стабильный спрос сохраняется и на чехлы, которые занимают 11,7% рынка.

Дополнительным драйвером рынка остается сегмент внешних аккумуляторов. В денежном выражении доля пауэрбанков выросла с 25,9% до 29,5%. Пользователи все чаще приобретают аккумуляторы для разных сценариев использования — дома, в офисе, автомобиле и путешествиях. Росту категории также способствуют увеличение времени использования смартфонов, активное потребление контента, мобильные игры, навигация, видеосервисы и функции на базе искусственного интеллекта, повышающие нагрузку на аккумулятор устройств.

В количественном выражении крупнейшую долю рынка занимают unbranded-аксессуары — 35,7%. Далее следуют Remax, Samsung, Xiaomi и СТМ-бренды ритейлеров. В денежном выражении лидерами рынка остаются unbranded-решения, Samsung, Xiaomi, Apple, и Baseus.

Среди самых востребованных товаров первого квартала — зарядные устройства USB-C мощностью 20 Вт, адаптеры Samsung, пауэрбанки, сетевые зарядные устройства Xiaomi, аксессуары Apple, а также решения Anker.

Покупатели все чаще выбирают универсальные аксессуары с поддержкой USB-C, быстрой зарядки и совместимостью сразу с несколькими типами устройств. Одновременно продолжается постепенное снижение зависимости от оригинальных аксессуаров производителей смартфонов — пользователи активнее выбирают качественные альтернативы с оптимальным соотношением цены и функциональности.