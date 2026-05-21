МТУСИ и «Ростелеком» расширяют сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров и цифровых технологий.

МТУСИ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки специалистов для цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Документ закрепляет развитие стратегического партнерства университета и одного из крупнейших технологических и телекоммуникационных операторов страны.

Стороны планируют совместно развивать практико-ориентированное обучение, участвовать в реализации образовательных инициатив и создавать новые возможности для профессиональной подготовки студентов МТУСИ.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области разработки и актуализации образовательных программ, организации практик и стажировок, проведения совместных научно-образовательных мероприятий, а также вовлечения экспертов «Ростелекома» в образовательный процесс университета.

Особое внимание стороны планируют уделить подготовке специалистов по перспективным направлениям цифровой экономики — сетевым технологиям, информационной безопасности, искусственному интеллекту, анализу данных и цифровой инфраструктуре.

Студенты МТУСИ смогут получить доступ к реальным индустриальным кейсам, современным технологическим решениям и практическому опыту работы в одной из крупнейших ИТ-компаний страны.

Кроме того, сотрудничество предполагает развитие совместных проектов в области цифровой трансформации, поддержку талантливых студентов и расширение возможностей для раннего профессионального старта обучающихся.

«Сегодня эффективная подготовка инженерных и ИТ-кадров невозможна без тесного взаимодействия университетов и ведущих технологических компаний. Партнерство с “Ростелекомом” позволяет нам усиливать практическую составляющую образовательных программ и формировать у студентов компетенции, востребованные в современной цифровой экономике. Для МТУСИ это важный шаг в развитии современной модели инженерного образования, ориентированной на реальные запросы отрасли», — отметил ректор Сергей Ерохин.