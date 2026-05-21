МТС ускорила мобильный интернет у Волго-Донского канала и старейшего маслозавода России

МТС расширила сеть LTE в Красноармейском районе Волгограда. В результате строительства базовых станций связи в жилых кварталах района, рядом с Волго-Донским судоходным каналом, набережной Волги, а также в районе Волгоградского горчичного маслозавода «Сарепта» - старейшего в России предприятия по переработке маслосемян горчицы, средняя скорость мобильного интернета выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в густонаселенной части юга Волгограда, где расположены жилые кварталы, промышленные предприятия и туристические объекты. Улучшения качества связи почувствуют жители района, сотрудники предприятий, автомобилисты и туристы, посещающие южную часть города. В зону улучшения связи также вошла территория у памятника Владимиру Ленину – одного из самых узнаваемых символов Волгограда. Монумент у входа в Волго-Донской канал занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире памятник реально жившему человеку.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

При развитии сети МТС использует обезличенную аналитику Big Data, которая помогает учитывать не только текущую нагрузку на сеть, но и развитие городской инфраструктуры, транспортные потоки и популярность городских локаций. Такой подход позволяет заранее усиливать покрытие в районах с растущим потреблением мобильного интернета.

«Красноармейский район – одна из крупнейших промышленных и транспортных территорий Волгограда, где нагрузка на сеть постоянно растет. Здесь сосредоточены предприятия, жилые микрорайоны, туристические объекты и важные городские магистрали. Мы планомерно развиваем телеком-инфраструктуру в южной части города, чтобы обеспечивать стабильное качество связи и необходимый запас емкости сети для жителей, бизнеса и гостей Волгограда», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

