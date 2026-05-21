МТС ускорила LTE в Больших Котах к началу навигации на Байкале

МТС усилила сеть LTE в поселке Большие Коты в преддверии туристического сезона. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования увеличилось покрытие сети и на треть выросла скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы по усилению сети, в результате чего LTE стал быстрее на всей территории Больших Котов, в том числе на причале, в гостевых и жилых домах, на турбазах, в музее Байкаловедения, прибрежной зоне, а также на отрезке Большой Байкальской тропы. Поселок является одной из ключевых точек знаменитого пешеходного маршрута – отсюда можно уйти по тропе в сторону Листвянки или Большого Голоустного. Обновленная сеть МТС также дотянулась до утеса Скрипер, являющегося одной из главных местных туристических и археологических достопримечательностей.

Новое телеком-оборудование МТС позволит разгрузить сеть в Больших Котах в период традиционного сезонного увеличения туристов, которые посещают поселок как транзитную точку похода Листвянка – Большое Голоустное или приплывают на отдых водным транспортом. Гости смогут комфортно пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом из любой точки поселка даже при высокой нагрузке на сеть

«Несмотря на изолированность и отсутствие автомобильной дороги до поселка, Большие Коты посещает более десяти тысяч человек в год. Основная часть туристов прибывает в период летней навигации, поэтому мы запланировали работы по обновлению сети именно к ее открытию. МТС планомерно развивает сеть в туристических локациях Иркутской области – ранее мы усилили сеть в поселке Листвянка, Большом Голоустном, Новоснежной и других популярных локациях к началу сезона», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.