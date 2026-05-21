Минцифры Оренбуржья и «Астра Консалтинг» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового развития

Минцифры Оренбургской области и компания «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифрового развития.

Подписи под документом поставили министр цифрового развития и связи Оренбургской области Евгений Моисеев и генеральный директор «Астра Консалтинг» Тимурбулат Султангалиев.

Документ определяет ключевые направления взаимодействия сторон по вопросам цифрового развития и формирования цифровой экономики в Оренбургской области, а также ориентирован на достижение национальных целей развития в части цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы региона. Сотрудничество будет выстроено по нескольким направлениям: содействие использованию российского программного обеспечения и аппаратных решений в работе органов исполнительной власти и подведомственных учреждений, участие в обучении и повышении квалификации специалистов в органах власти, а также популяризация профессий в сфере цифровых технологий среди жителей области.

Также стороны намерены обмениваться научным, техническим и иным опытом, совместно участвовать в отраслевых мероприятиях, готовить предложения и рекомендации по вопросам цифрового развития региона, а также формировать пилотные зоны для тестирования проектов и лучших практик. Отдельное внимание планируется уделить экспертному взаимодействию, обсуждению социально значимых инициатив, а также проработке решений, связанных с развитием региональной ИТ-инфраструктуры и внедрением отечественных технологий.

Министр цифрового развития и связи Оренбургской области Евгений Моисеев отметил: «Подписание соглашения с «Астра Консалтинг» — важный шаг в системной работе по импортозамещению и цифровой трансформации Оренбургской области. Мы видим в этом партнерстве реальный инструмент для ускорения перехода государственных и муниципальных органов, а также предприятий региона на отечественное программное обеспечение».

Генеральный директор компании «Астра Консалтинг» Тимурбулат Султангалиев сказал: «Особое внимание мы уделим кадровому треку. Намерены содействовать интеграции знаний об отечественном ПО в образовательные программы вузов и колледжей Оренбургской области, организовывать стажировки и практики для студентов, а также участвовать в повышении квалификации государственных и муниципальных служащих. Уверены, что подготовка компетентных кадров — не менее важная задача, чем само внедрение технологий».

