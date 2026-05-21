«МегаФон» и «Искра Технологии» расширяют выбор решений для частных LTE/5G сетей

«МегаФон» и российский разработчик телеком-решений «Искра Технологии» договорились о сотрудничестве в области развития частных сетей стандартов LTE и 5G. Партнерство позволит оператору увеличить выбор технологических решений для корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Искра Технологии» станет поставщиком ядра сети — одного из ключевых элементов инфраструктуры, обеспечивающего управление трафиком, аутентификацию пользователей и интеграцию с внешними сервисами. После успешного прохождения испытаний решения могут быть включены в портфель услуг «МегаФона» для бизнеса.

Совместная работа позволит адаптировать архитектуру частных сетей под потребности конкретных предприятий — от локальных производственных объектов до распределенных инфраструктур с высоким уровнем нагрузки.

«Мы последовательно расширяем набор технологических решений для частных сетей, чтобы иметь возможность подбирать оптимальные конфигурации под задачи клиентов. Программное обеспечение ’’Искра Технологии’’ проходит тестирование по ряду параметров, включая производительность, надежность, совместимость и информационную безопасность. После успешного завершения испытаний в нашей лаборатории мы сможем внедрять его в инфраструктуру корпоративных заказчиков», — отметил директор по продуктам корпоративного бизнеса «МегаФона» Андрей Кузнецов.

«Цель партнерства с «МегаФоном» — развитие частных сетей связи в интересах российской промышленности и производственных компаний. Такая сеть обладает высокими характеристиками по кибербезопасности, пропускной способности и надежности. Private LTE позволяет предприятиям внедрять современные приложения: удаленное управление видеосистемами и оборудованием, датчиками, сервисы диспетчеризации и другие цифровые опции», — сказал генеральный директор АО «Искра Технологии» Владислав Давыдов.

