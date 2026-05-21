Lamacon представила российскую платформу для дизайна цепей поставок «Lamacon Гуру 2.0»

Компания Lamacon (входит в ГК «Корус Консалтинг»), представила платформу для дизайна цепей поставок «Lamacon Гуру 2.0». Команда около 10 лет фокусно занимается оптимизационным моделированием цепей поставок для крупного бизнеса, а с 2022 г. развивает собственный инструмент проектирования. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

В течение последнего года разработка новой версии платформы «Lamacon Гуру 2.0» велась под эгидой «Сколково», где инструмент получил новый аналитический функционал: картографический сервис, инструмент ИИ-аналитики данных, модуль расчета тарифов и другие обновления.

Платформа предназначена для проектирования и оптимизации логистической инфраструктуры, моделирования потоков и проверки сценариев развития цепей поставок в виртуальной среде без риска для реальных бизнес-процессов. Является преемником инструментов дизайна цепей поставок, ранее представленных на рынке зарубежными продуктами, включая LLamasoft.

«После ухода международных вендоров потребность в таких решениях сохранилась, особенно у крупных компаний со сложной логистической инфраструктурой. Мы развиваем «Lamacon Гуру 2.0» как российскую платформу для моделирования цепей поставок, опираясь на мировую практику и на опыт более 75 проектов с такими компаниями, как X5, «Боржоми», «Балтика», «Детский мир», «Русагро», «Магнит», «О’кей» и другими нашими клиентами. Применение моделирования помогает сокращать операционные затраты в цепях поставок на 5-10%», – отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

Ключевая возможность «Lamacon Гуру 2.0» – создание математического двойника цепи поставок, на базе которого проектируется оптимальная конфигурация сети и оптимальные товаропотоки с учетом затрат, уровня сервиса и других ограничений. В отличие от операционных систем планирования и инструментов автоматизации, такие платформы используются для стратегического и тактического проектирования логистической сети: выбора локаций объектов, распределения потоков, определения уровней запасов и оценки инвестиционных сценариев.

В «Сколково» команда Lamacon работает над расширением аналитического функционала платформы. В настоящее время добавлен картографический сервис с модулем расчета расстояния по дорогам. Он предназначен для визуального анализа потоков цепи поставок на карте, а также позволяет при необходимости учитывать не спрямленные расстояния с коэффициентом кривизны, а реальные расстояния по дорогам, что бывает важно для более точного определения локаций, расчета транспортных тарифов или уровня сервиса. Также добавлен модуль расчета тарифов по направлениям, по которым отсутствует фактический тариф – это позволяет производить расчеты, если компания хочет выйти на новый рынок, где у нее еще нет данных о стоимости перевозок. Еще одной доработкой является отдельный инструмент на базе искусственного интеллекта «Lamacon Гуру Аналитик» для подготовки и анализа данных, которые подаются в модель.

Формат сотрудничества для начала работы с «Lamacon Гуру 2.0» зависит от задач заказчика: от приобретения доступа и помощи в онбординге для самостоятельного моделирования до комплексных консалтинговых проектов с разработкой моделей и их сопровождением. Также Lamacon предлагает готовые коробочные решения для типовых задач, не требующих кастомизации под клиента – оптимизации транспорта и оптимизации работы с поставщиками.

Отдельный фокус Lamacon делает не только на внедрении инструмента, но и на передаче экспертизы. В компаниях-заказчиках формируются внутренние центры компетенций, которые позволяют самостоятельно развивать модели и встраивать их в цикл планирования. Такие центры экспертизы есть в X5, «Благо», «Магните», «Русагро», «Сибагро», «Черкизово», «Герофарме», СИБУРе, «Балтике», «Боржоми», IEK Group и других компаниях.

«По мере развития зрелости бизнесов и роста стоимости ошибок в управлении цепями поставок специализированные инструменты такого класса постепенно становятся частью базового управленческого контура. Мы видим растущий запрос на возможность заранее просчитывать последствия изменений в логистике, а также находить резервы экономии в цепочках, которые невозможно выявить с помощью Excel», – сказал Дмитрий Красилов.