KVADRA и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и ПАО «Россети» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности. Документ закрепляет намерение сторон развивать взаимодействие в области информационных технологий. Главная цель партнерства — совместная проработка и внедрение современных отечественных аппаратных решений, которые помогут повысить эффективность и безопасность работы мобильных и выездных сотрудников энергетического холдинга.

Одним из ключевых направлений совместной работы станет подготовка перспективного проекта по масштабному внедрению защищенных планшетных компьютеров. Стороны планируют провести глубокий анализ возможностей такого оборудования и детально обсудить сценарии его применения в повседневных рабочих процессах электросетевого комплекса. В рамках соглашения ПАО «Россети» намерены делиться отраслевой экспертизой и предоставлять разработчикам актуальную информацию о планах перехода на отечественную ИТ-инфраструктуру.

Для успешной реализации планов компании организуют дополнительное многоуровневое тестирование мобильных устройств. Сотрудничество будет выстраиваться через профильные рабочие группы, регулярные совещания и обмен технической документацией. Специалисты ПАО «Россети» примут непосредственное участие в оценке гаджетов, что позволит оперативно давать обратную связь производителю.

«Для нас корпоративная мобильность — это прикладной сценарий, в котором на первый план выходят надежность, информационная безопасность и гибкая адаптация устройств под реальные, зачастую нестандартные задачи заказчика. Совместная работа с крупнейшей электросетевой компанией страны позволит нам значительно глубже проработать технические требования к защищенным планшетам. Мы сможем проверить новые ревизии наших устройств в суровых отраслевых сценариях и гарантировать их бесшовную совместимость с тем программным обеспечением, которое уже используется в защищенном контуре заказчика», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

«Корпоративная мобильность – важное направление цифровой трансформации Группы «Россети». Безусловным приоритетом является использование отечественных технологических решений. Сотрудничество позволит проверить защищённые планшеты «в полях», чтобы объективно оценить возможности этих устройств для электросетевого комплекса. Уверен, что соглашение будет в целом способствовать развитию российской микроэлектроники», — подчеркнул Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».

