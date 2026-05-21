Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

К летнему сезону МТС расширила сеть LTE для тюменских дачников

МТС увеличила емкость сети и улучшила покрытие LTE в дачных массивах в пригороде Тюмени. Благодаря строительству новых базовых станций и обновлению существующей телеком-инфраструктуры, скорость мобильного интернета на территориях ряда СНТ в среднем выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К новому дачному сезону МТС расширила сеть LTE в районе садовых товариществ «Надежда», «Незабудка», «Хрустальный» на Салаирском тракте, «Романтик» на Тобольском тракте, «Мелиоратор», «Строитель» и «Лесная сказка» на Велижанском тракте. На юге области емкость сети увеличили в дачном массиве «Рассвет» на Ялуторовском тракте. Также улучшения коснулись коттеджного поселка «Зеленые холмы» у села Кулаково на Ирбитском тракте. В этих локациях расположены летние дачи, а также частные дома, в которых тюменцы живут круглогодично.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Сеть LTE стала доступна в СНТ «Весна» в районе Окружной дороги, а также «Восход» по Червишевскому тракту. Кроме этого, выросла скорость мобильного интернета в садовом товариществе «Лебедушка» по Велижанскому тракту. Теперь ценители отдыха на природе смогут пользоваться современными цифровыми сервисами на дачных участках, удаленно работать, делиться фотографиями посадок и урожая, следить за расписанием автобусов даже в пиковые дни нагрузки — вечер пятницы и выходные.

«С наступлением теплого сезона мы наблюдаем «миграцию» жителей региона в загородные локации. В связи с этим расширили сеть LTE там, где она востребована не меньше, чем в областной столице. Вместе с усилением сети четвертого поколения в Тюменской области мы отключили устаревший стандарт 3G. Чтобы голосовая связь работала еще лучше, абонентам нужно самим включить функцию VoLTE в настройках смартфона и проверить ее работу через приложение. VoLTE позволяет совершать вызовы через высокоскоростной интернет-канал и параллельно отправлять сообщения в социальных сетях. Это очень удобно и позволяет обеспечивать более высокое качество звука», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Сидите, где сидели. Россиянам запретят оперативно разрывать контракты с сотовыми операторами

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

В России спустя годы полностью отменят мобильное рабство. Россиянам позволят переезжать в другие регионы с прежним номером

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290