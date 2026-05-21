К 2027 г. на Ставрополье будут работать 122 отечественные базовые станции

МТС установила на своей сети 25 отечественных базовых станций «Иртея» с начала 2026 г. Это позволило довести их общее количество в регионе до 50. Российское телеком-оборудование работает уже практически во всех районах Ставрополья. К 2027 г. количество отечественных базовых станций в регионе достигнет 122. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В 2026 г. инженеры МТС вывели в эфир отечественные базовые станции в нескольких крупных районных центрах – Арзгире, Новоалександровске, Новопавловске, нескольких десятках сел и станиц, а также улучшили покрытие мобильного интернета на автомобильных дорогах.

Ставрополье вошло в число первых регионов России, где было установлено оборудование «Иртея». Первую отечественную базовую станцию компания запустила на своей сети больше года назад в поселке Новоульяновском Георгиевского округа. Это позволило изучить работу «Иртей» в реальных условиях и выпустить доработанные версии на обновленной платформе радиомодуля. Они рассчитаны на более высокие нагрузки в городах, могут работать в большинстве диапазонов LTE, а также поддерживают технологии GSM и VoLTE. Оборудование интегрируется с современными системами управления сетью, инфраструктурой могут совместно пользоваться несколько операторов.

«В начале отечественные базовые станции инженеры компании устанавливали в небольших населенных пунктах для проверки совместимости работы с другими вендорами и детального изучения работы новой системы. Сейчас мы приступили к новому этапу – устанавливаем «Иртеи» уже в более крупных населенных пунктах, чтобы не просто точечно запускать российское оборудование, а гармонично вплетать его в сеть и со временем сделать наши разработки доминирующими в телеком-отрасли Ставрополья», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

