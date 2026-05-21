IT_ONE и Центральный университет договорились о совместной подготовке ИТ‑специалистов нового формата

IT_ONE и Центральный университет подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области образования и подготовки ИТ‑специалистов. Оно предполагает участие экспертов IT_ONE в образовательных программах вуза и проведение стажировок, которые дают студентам реальный проектный опыт. Об этом CNews сообщили представители IT_ONE.

Центральный университет – российский вуз, созданный по инициативе «Т-Банка» в партнерстве с более чем 70 организациями и внедряющий STEM-подход (наука, технологии, инженерия и математика) в высшее образование. Сотрудничество Центрального университета и IT_ONE началось в декабре 2025 г, – тогда компания провела первую стажировку для студентов. Подписанное соглашение расширяет партнерство и добавляет новые направления совместной работы.

Так, соглашение предполагает включение экспертов компании в преподавательский состав вуза и их участие в разработке образовательных треков. Составителями и консультантами по ряду программ в Центральном университете станут практикующие специалисты – разработчики (Java, Python, React), системные и бизнес‑аналитики, а также эксперты в области ML и ИИ. Они помогут формировать курсы, которые ориентированы на потребности реальных проектов, а не только на теоретическую подготовку. С сентября 2026 г. занятия с участием экспертов IT_ONE будут встроены в штатный учебный процесс вуза – преимущественно в онлайн‑формате, но с возможностью очных встреч на базе Центрального университета.

Кроме того, соглашение открывает студентам системный доступ к стажировкам и дальнейшему трудоустройству. IT_ONE организует для студентов 3–4 курсов и магистратуры Центрального университета два или три стажировочных потока в год, в зависимости от потребностей вуза, а также от запросов рынка.

Компания предлагает два трека – участие в клиентских проектах и продуктовую разработку внутри компании. Для каждого проекта формируется команда с ментором из числа экспертов IT_ONE, а результатом становится достижение конкретных проектных целей или защита собственного MVP. Такой формат уже показал свою эффективность: предыдущие потоки привлекли десятки студентов, часть стажерских инициатив перешла в стадию внедрения, а сами участники получили опыт работы в проектных группах с полным циклом – от постановки задач до защиты решения.

Для IT_ONE сотрудничество с Центральным университетом – это часть долгосрочной стратегии: формировать кадровый резерв из студентов, гибко реагируя на запрос рынка. Кроме того, так компания привлекает внимание лучших студентов в условиях усиливающейся конкуренции ИТ‑компаний за кадры.

«Центральный университет нацелен на создание среды, в которой студенты приобретают академические знания и практические навыки для успешного развития карьеры уже с первых дней обучения. Качественное вовлечение компаний-лидеров по целому ряду отраслей в учебный процесс позволяет реализовать этот подход: через стажировки, предоставление реальных кейсов, интеграцию действующих специалистов и их опыта в учебный процесс. Расширение сотрудничества с IT_ONE позволит усилить работу в этом направлении и создать дополнительные учебные и карьерные возможности для студентов университета», – сказал Игорь Гайдаржи, директор Центра партнерств и карьеры Центрального университета.

«Для нас это соглашение – не формальность, а логичный шаг в развитии нашей кадровой стратегии. Современный ИТ‑рынок меняется очень быстро, и его ведущие игроки уже сегодня готовят специалистов под новые форматы работы: проектные команды, продуктовый подход, тесная связка с бизнес‑целями. Партнерство с Центральным университетом позволяет нам включаться в подготовку студентов с первых курсов и нанимать людей, которые с самого старта карьеры адаптированы к новым требованиям отрасли. Мы хотим, чтобы стажировка в IT_ONE была для ребят не просто строчкой в резюме, а точкой входа в профессию и осознанным выбором работодателя», – сказала Ирина Сокольская, генеральный директор IT_ONE.