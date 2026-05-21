«Инфосистемы Джет» и СОГАЗ объединились для защиты бизнеса от киберрисков

«Инфосистемы Джет» и страховая компания «СОГАЗ» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на повышение киберустойчивости российского бизнеса за счет создания комплексных решений в области управления киберрисками и развития рынка киберстрахования в России. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы Джет».

Соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности и страхования закладывает основу для долгосрочного взаимодействия компаний по ключевым направлениям: от совместной разработки и продвижения комплексных решений по управлению киберрисками до обеспечения финансовой защиты клиентов на случай наступления киберинцидентов. «Инфосистемы Джет» и СОГАЗ намерены сформировать прозрачную систему взаимодействия, в которой техническая экспертиза по предотвращению и расследованию киберинцидентов дополняется оперативным страховым урегулированием возможных убытков.

В рамках соглашения запланированы совместные мероприятия, направленные на повышение осведомленности клиентов о современных киберугрозах и доступных инструментах защиты, обмен экспертными знаниями для совершенствования совместных предложений, а также совместный анализ рынка и разработка стратегий развития киберстрахования и информационной безопасности. Отдельное внимание стороны уделят обмену обезличенной информацией, необходимой для развития совместных продуктов и более точной оценки киберрисков.

«Сегодня кибербезопасность невозможно рассматривать в отрыве от вопросов финансовой устойчивости бизнеса. Технические средства защиты существенно снижают вероятность инцидента, но полностью исключить риск нельзя, поэтому грамотная стратегия кибербезопасности обязательно включает контур страхования. Сотрудничество с СОГАЗом позволит предложить рынку действительно комплексные решения: от выстраивания системы защиты и реагирования на инциденты до финансового покрытия последствий кибератак. Уверены, такой подход станет стандартом зрелого управления киберрисками в России», — сказал Андрей Янкин, директор дирекции информационной безопасности, «Инфосистемы Джет».

«Сейчас, когда информационные технологии становятся неотъемлемой частью нашей жизни киберстрахование уже перестает быть бутиковым продуктом, а становится важным элементом риск-менеджмента современного предприятия. Финансовая защита от киберугроз дополняет качественную систему информационной безопасности компании. Заключенное соглашение с ”Инфосистемы Джет“ является важным шагом к формированию полноценной экосистемы киберстрахования и позволит нам и дальше развивать комплексные решения для клиентов. Сегодня наши программы уже включают в том числе ущерб от промпт-инъекций, сбоев при внедрении нового ПО, компенсацию простоя производства, требования третьих лиц, пострадавших от инцидента, а также сопутствующие расходы. Мы идем в ногу со временем и выстраиваем сотрудничество с лучшими партнерами на благо наших клиентов», — сказал Андрей Вотчеников, заместитель председателя правления АО «СОГАЗ».