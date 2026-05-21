Разделы

Цифровизация
|

Группа Arenadata расширяет партнерство с АЛРОСА в интеграции цифровых решений

Группа Arenadata, российский разработчик программного обеспечения в области систем управления и обработки данных, и алмазодобывающая компания АЛРОСА заключили новое соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Компании договорились о продолжении стратегического партнерства, направленного на расширение совместных проектов в области цифровизации и импортозамещения в производственном ИТ-пространстве алмазодобывающей компании. Одними из ключевых станут проекты по достижению полной независимости ИТ-инфраструктуры АЛРОСА от зарубежных решений и повышению качества и технологичности собственных ИТ-разработок за счет использования продуктов группы Arenadata.

«Особое внимание в рамках текущего соглашения будет уделено обучению. Специалисты АЛРОСА пройдут специализированные курсы в Центре обучения Arenadata, что позволит им углубить знания о продуктах компании и повысить уровень технической экспертизы в области современных технологий обработки данных и анализа больших объемов информации», — отметил Максим Власюк, директор по работе с корпоративным сектором группы Arenadata.

АЛРОСА и группа Arenadata договорились обмениваться актуальной информацией по вопросам кибербезопасности и противодействия киберугрозам, а также совместно работать над повышением качества и технологичности решений. Компании планируют проводить совместные мероприятия, организовывать встречи рабочих и экспертных групп и оказывать взаимную информационную поддержку совместных инициатив.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Мы уверены, что совместные усилия позволят повысить качество и технологичность, а также укрепить независимость нашей ИТ-инфраструктуры от зарубежных технологий. Обучение специалистов АЛРОСА в Центре Arenadata станет важным шагом к развитию внутренней экспертизы и обеспечению устойчивости бизнеса в условиях современных вызовов», — сказал директор по ИТ АЛРОСА Вадим Желтухин.

АЛРОСА и Arenadata связывает длительное сотрудничество. Сегодня АЛРОСА внедряет информационную систему по управлению данными, которая является фундаментом для построения различных аналитических систем: отчетности, бюджетирования, консолидации и машинного обучения. Ее основой стали продукты Arenadata: Arenadata DB (ADB), Arenadata Hyperwave (ADH), Arenadata QuickMarts (ADQM) и Arenadata Catalog (ADC).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Правительство Нижегородской области и РТК-ЦОД подписали соглашение о развитии ИКТ-инфраструктуры региона

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290