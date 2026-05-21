Группа Arenadata расширяет партнерство с АЛРОСА в интеграции цифровых решений

Группа Arenadata, российский разработчик программного обеспечения в области систем управления и обработки данных, и алмазодобывающая компания АЛРОСА заключили новое соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Компании договорились о продолжении стратегического партнерства, направленного на расширение совместных проектов в области цифровизации и импортозамещения в производственном ИТ-пространстве алмазодобывающей компании. Одними из ключевых станут проекты по достижению полной независимости ИТ-инфраструктуры АЛРОСА от зарубежных решений и повышению качества и технологичности собственных ИТ-разработок за счет использования продуктов группы Arenadata.

«Особое внимание в рамках текущего соглашения будет уделено обучению. Специалисты АЛРОСА пройдут специализированные курсы в Центре обучения Arenadata, что позволит им углубить знания о продуктах компании и повысить уровень технической экспертизы в области современных технологий обработки данных и анализа больших объемов информации», — отметил Максим Власюк, директор по работе с корпоративным сектором группы Arenadata.

АЛРОСА и группа Arenadata договорились обмениваться актуальной информацией по вопросам кибербезопасности и противодействия киберугрозам, а также совместно работать над повышением качества и технологичности решений. Компании планируют проводить совместные мероприятия, организовывать встречи рабочих и экспертных групп и оказывать взаимную информационную поддержку совместных инициатив.

«Мы уверены, что совместные усилия позволят повысить качество и технологичность, а также укрепить независимость нашей ИТ-инфраструктуры от зарубежных технологий. Обучение специалистов АЛРОСА в Центре Arenadata станет важным шагом к развитию внутренней экспертизы и обеспечению устойчивости бизнеса в условиях современных вызовов», — сказал директор по ИТ АЛРОСА Вадим Желтухин.

АЛРОСА и Arenadata связывает длительное сотрудничество. Сегодня АЛРОСА внедряет информационную систему по управлению данными, которая является фундаментом для построения различных аналитических систем: отчетности, бюджетирования, консолидации и машинного обучения. Ее основой стали продукты Arenadata: Arenadata DB (ADB), Arenadata Hyperwave (ADH), Arenadata QuickMarts (ADQM) и Arenadata Catalog (ADC).