«Гравитон» представила интерактивную панель на базе процессора «Байкал» для госсектора и образования

Разработчик и производитель российской вычислительной техники «Гравитон» выпустил интерактивную сенсорную панель нового поколения. Устройство построено на базе отечественного процессора «Байкал» и ориентировано на использование в школах, вузах, государственных ведомствах, а также на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом CNews сообщил представитель «Гравитона».

Новая разработка представляет собой полностью отечественную технологическую платформу. Она создана для решения задач импортозамещения и обеспечения цифрового суверенитета. Использование российской компонентной базы позволяет применять панели в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и защите данных.

Интерактивная панель «Гравитон» доступна в трех вариантах диагонали: 65, 75 и 86 дюймов. Все модификации обладают разрешением 4K Ultra HD, что обеспечивает высокую четкость изображения. Сенсорный экран поддерживает до 40 одновременных касаний — это позволяет эффективно использовать устройство для коллективной работы, интерактивного обучения и проведения презентаций.

Программная совместимость с ведущими российскими операционными системами, такими как Astra Linux и «Роса», гарантирует стабильную работу в рамках единого контура отечественной ИТ-инфраструктуры. Универсальность платформы подтверждается поддержкой разнообразных образовательных и корпоративных сценариев, включая полноценную работу систем видеоконференцсвязи.

В условиях растущего спроса на доверенную ИТ-инфраструктуру «Гравитон» предлагает рынку продукт, лишенный зависимости от зарубежных аппаратных и программных платформ.

«Сегодня рынок РФ предъявляет повышенные требования к технологической независимости, безопасности и долгосрочной устойчивости ИТ-инфраструктуры. Наша интерактивная панель — это современное решение, полностью построенное на российских технологиях и ориентированное на задачи образования, государственного управления и корпоративного взаимодействия. Использование процессора “Байкал” в сочетании с современным программным стеком позволило создать производительную и надежную платформу, отвечающую требованиям импортонезависимости, информационной безопасности и непрерывности бизнес-процессов», — отметил Антон Арапов, руководитель направления по индустриальным решениям «Гравитон».

