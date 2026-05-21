Годовой эффект от внедрения ИИ-решений в «Самолете» составил около 200 млн рублей

Группа «Самолет» запустила программу ИИ-амбассадоров – специалистов, отвечающих за внедрение технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы и формирование цифровых компетенций сотрудников компании. Это первая подобная инициатива среди девелоперов, направленная на сокращение издержек и повышение эффективности бизнеса за счет применения инноваций. Суммарный экономический эффект от реализованных в рамках программы технологических решений с начала 2025 г. составил около 200 млн руб. в год.

ИИ-амбассадоры уже существуют во всех подразделениях компании. Это сотрудники, увлеченные технологиями вне зависимости от своего профиля деятельности, прошедшие внутреннее или внешнее обучение, или просто увлекающиеся применением ИИ в жизни и в работе. Амбассадоры в командах помогают консультировать свои отделы по вопросам внедрения и использования искусственного интеллекта.

«Мы наблюдаем конкретные измеримые результаты внедрения программы ИИ-амбассадоров. Вместе со своими командами они уже реализовали 8 кейсов, повысивших операционную эффективность компании. Например, автоматизация выдачи заказов на экспертизы договоров купли-продажи квартир позволила сократить время их обработки с 4 часов до 10 минут в день и сэкономить порядка 50 млн руб. в год в денежном выражении. А внедрение OCR (технология, преобразующая изображения (сканы, фото, PDF) в редактируемый текстовый формат) по искам и решениям для юридического отдела – системы, которая работает полностью в контуре компании и автоматически обрабатывает поступающие документы, освобождает до 30% рабочего времени и приносит денежный эффект в размере не менее 130 миллионов рублей в год. Еще 30 проектов находятся на стадии разработки или пилотирования», — сказал Олег Тихонов, директор блока технологического развития и ИИ группы «Самолет».

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Программа ИИ-амбассадоров настолько быстро набрала обороты, что было принято решение провести двухдневный корпоративный хакатон по реальным текущим задачам бизнеса. В нем приняли участие более 35 участников. Для многих этот хакатон был первым в жизни. Участники создали 14 работающих ИИ-решений, три из которых уже направлены в продакшн. Среди них – система для проверки строительной документации, приложение с ИИ-чатом для жителей ЖК и ИИ-ассистент для GR-подразделения.

В других отраслях инициативы по популяризации ИИ-технологий через подобных «проводников» запускают такие крупные игроки как Сбербанк, «Яндекс», ВК и МТС.

