ГК Softline и «ЦЦР Саратовской области» заключили соглашение о намерениях

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ГКУ СО «Центр цифрового развития Саратовской области» (ЦЦР) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит объединить компетенции сторон для системного развития цифровой грамотности и подготовки профильных кадров, что создает необходимые условия для устойчивого развития цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр цифрового развития Саратовской области» занимается созданием инфраструктуры для цифровизации, внедрением передовых технологий, развитием телекоммуникаций и связи, повышением качества, доступности государственных и муниципальных услуг, а также обеспечением информационной безопасности в исполнительных органах и органах местного самоуправления Саратовской области. ГК Softline является одним из самых быстрорастущих игроков ИТ-отрасли: за 30 лет работы группа накопила экспертизу в реализации технологически сложных комплексных проектов федерального масштаба.

Стороны подписали соглашение о намерениях, которое открывает возможности для развития инновационного взаимодействия. ГК Softline и ЦЦР намерены содействовать совместному участию в научно-исследовательских проектах, технической поддержке аппаратного обеспечения и информационных систем с применением лучших практик российских производителей, организации профильных мероприятий, презентации отечественного программного обеспечения и компьютерной техники.

Безопасность

«В партнерстве с “Центром цифрового развития Саратовской области” группа компаний Softline получает возможность сделать вклад в развитие цифровой экономики. Наша экспертиза в построении ИТ-инфраструктуры и внедрении отечественных решений будет полезна при планировании совместных мероприятий и разработке исследовательских программ. Уверены, что в результате такого сотрудничества нам удастся сформировать устойчивую среду для обмена компетенциями и заложить фундамент для подготовки специалистов будущего», – отметил Эдуард Коваленко, заместитель директора регионального бизнеса ГК Softline.

«Сотрудничество с группой компаний Softline расширяет возможности “Центра цифрового развития” в реализации задач по цифровой трансформации. Совместная работа обеспечит доступ к проверенным практикам и технологическим наработкам. Мы нацелены на конкретные результаты: подготовку востребованных ИТ-специалистов и поддержку отечественных разработок, что усилит качество и доступность цифровых сервисов для органов власти и подведомственных учреждений», – сказал Дмитрий Рыбчинский, директор «Центра цифрового развития Саратовской области».

