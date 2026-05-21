Еще 7000 жителей Заельцовского района получили сверхскоростной интернет от МТС

МТС расширила сеть гигабитного домашнего интернета в Новосибирске. В результате строительства нового оборудования еще около 3000 семей, проживающих в Заельцовском районе, получили доступ в сеть на скорости до 1 Гбит/с — это в 10 раз выше стандартной скорости домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К сети МТС подключили дома жилых комплексов «Основатели», «Ельцовский», «Сосны», а также «Расцветай на Красном». Благодаря сверхскоростному интернету можно одновременно играть в тяжелые онлайн-игры и смотреть видео в 4К. Кроме того, фиксированная сеть позволяет интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства.

«Более 40% наших новосибирских абонентов мобильной связи используют как минимум три продукта компании. Нередко такие клиенты впоследствии подключаются к нашей фиксированной сети. Это дает определенные преимущества, например, возможность экономии на комплексном обслуживании. Сегодня пользователи более требовательны к скорости и качеству домашнего интернета и это вполне объяснимо. Мы, в свою очередь, планомерно развиваем нашу фиксированную сеть, чтобы обеспечить абонентов всеми современными цифровыми возможностями», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее в 2026 г. гигабитный интернет от МТС получили жители части Ленинского, Кировского и Октябрьского районов.