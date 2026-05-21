Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Диасофт» расширила демостенд Digital Q платформой визуализации данных Digital Q.Sensor BI

Компания «Диасофт» объявила о расширении возможностей демостенда экосистемы low-code-разработки Digital Q. На стенде доступна аналитическая платформа Digital Q.Sensor BI, это позволяет предоставить полный цикл разработки программных продуктов по модели «от начала до конца» (End-to-End).

Теперь пользователи демостенда могут протестировать полный цикл разработки микросервисных приложений: проектирование бэкенда, выстраивание логики бизнес-процессов, проектирование фронтенда, развертывание и визуализация данных.

«Добавление Digital Q.Sensor BI стало логичным дополнением демостенда нашей экосистемы, – отметили в «Диасофт». – Разработчики могут не только создавать приложения, но и получать аналитические дашборды для мониторинга бизнес-показателей в режиме реального времени».

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Кроме платформы для визуальной аналитики Digital Q.Sensor BI, на демостенде Digital Q доступны следующие платформы: Digital Q.Archer – проектирование логической архитектуры приложений, определение бизнес-объектов и связей между ними; Digital Q.Palette – визуальное проектирование пользовательского интерфейса в архитектуре micro front-end с открытым кодом; Digital Q.BPM – проектирование и цифровизация бизнес-процессов с возможностями анализа и оптимизации; Digital Q.DevOps – автоматизированное управление CI/CD.

Компания «Диасофт» предоставляет бесплатный доступ к демостенду для всех ИТ-команд и компаний из всех отраслей экономики. За две недели команды могут создать полноценный прототип программного продукта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Бабицкий, Compliance Control: Защита бизнеса через комплаенс: как минимизировать риски и ускорить рост

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290