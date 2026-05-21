«Болид» выпустила обновление для ППО КСПИ «Эгида»

Компания «Болид» объявила о выходе обновления для приборов пультовых оконечных комбинированной системы передачи извещений «Эгида» (ППО КСПИ «Эгида»), которое позволяет подключать к ППО отдельные сетевые удалённые рабочие места мониторинга – УРМ ППО КСПИ «Эгида».

УРМ ППО КСПИ «Эгида» – это отдельное программное обеспечение, устанавливаемое на бытовые или промышленные компьютеры под управлением ОС Windows с целью организации сетевых автоматизированных рабочих мест операторов и администраторов, работающих совместно с ППО КСПИ «Эгида».

В этом случае ППО КСПИ «Эгида» может выступать сервером, пультовым прибором, на который выводятся сигналы с приборов передачи извещений, индицируются режимы работы, настроены каналы опроса приборов и расположена БД, а УРМ рассматриваются как дополнительные рабочие места (АРМы), обеспечивающие: более удобное администрирование БД ППО КСПИ «Эгида», добавление объектов, настройку оборудования не прерывая работу самого ППО КСПИ «Эгида»; передачу сигналов на дополнительное место мониторинга верхнего уровня; передачу диагностических сигналов, неисправностей, технологических тревог для организации инженерных мест мониторинга состояния сигнализации и пожарной автоматики; распределённый или перекрёстный мониторинг объектов с возможностью управления режимами сигнализации, сбросом тревог, взаимодействия с мобильными группами.

Помимо поддержки сетевого режима работы, версия обновления прошивки 1.4 включает в себя ряд других функциональных изменений.