Более 1800 умных камер «Ростелекома» проконтролируют порядок на тюменских экзаменах

«Ростелеком» в Тюменской области полностью подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ. Основной период сдачи пройдет с 1 июня по 9 июля 2026 г. Онлайн-трансляция будет вестись из 55 образовательных учреждений и двух региональных центров обработки информации (РЦОИ). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В 911 аудиториях школ и в РЦОИ специалисты «Ростелекома» смонтировали 1822 цифровых камеры высокого разрешения с качественной звукозаписью, установили коммутаторы, антивандальные шкафы и источники бесперебойного питания. В поле зрения видеоустройств попадают все участники экзамена, зоны печати и сканирования контрольно-измерительных материалов. При этом конфиденциальность персональной информации выпускников и содержимого бланков гарантирована.

Дина Горковец, директор департамента образования и науки Тюменской области: «В этом году в Тюменской области 12200 одиннадцатиклассников сдают ЕГЭ. Все выпускники приняли участие в тренировочных экзаменах и апробациях и теперь знают, как правильно вести себя во время итоговой сдачи. Ученики уже без тревог относятся к наличию камер в аудиториях. Выпускники понимают, что их могут видеть с момента получения документов и до сдачи готовых работ. Основной период ЕГЭ 2026 г. начнется с экзаменов по истории, химии и литературе. За ходом процесса будут смотреть не только умные камеры, но и около 130 онлайн-наблюдателей. Это обеспечит равные условия для участников испытаний и повысит объективность результатов».

Машинное зрение в режиме реального времени отслеживает видеопотоки и анализирует архивные записи. При выявлении сомнительных действий или запрещенных предметов система автоматически подает сигнал и отправляет нужный фрагмент видео на проверку наблюдателю — окончательное решение остается за человеком. Многоступенчатый контроль обеспечивает максимальную прозрачность процедуры.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Более 10 лет "Ростелеком" успешно обеспечивает видеонаблюдение на ЕГЭ в Тюменской области. Встроенные в систему современные модули аналитики позволяют наблюдателям эффективно контролировать соблюдение правил проведения экзаменационного процесса. Повышенное внимание уделено защите от киберугроз — сведения передаются по защищенным каналам связи, а дата-центры компании оснащены новейшими системами противодействия хакерским атакам».

Видеоданные из аудиторий в онлайн-режиме будут транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». Для повышения надежности контент также пишется на жесткий диск или локальную карту памяти, установленные в каждой камере. Видео будет храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 г.

В период проведения ЕГЭ мобильные бригады и специалисты «Ростелекома» при необходимости окажут дополнительную техническую поддержку всем площадкам, задействованным в экзаменационном процессе.

