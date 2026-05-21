Auto-ID для библиотек вузов: экосистема от «РСТ-Инвент» сокращает инвентаризацию до 4 минут и рутинные операции до 70%

Компания «РСТ-Инвент» представила Auto-ID-решения «Библиотека» и «Инвентаризация». Об этом CNews сообщили представители «РСТ-Инвент».

Auto-ID-решение «Библиотека»: автоматизация поиска, выдачи и учета книг

Решение Auto-ID «Библиотека» объединяет RFID-метки, портальные, потолочные и настольные считыватели, мобильные терминалы сбора данных, станции автоматической книговыдачи, шкафы для круглосуточного получения и возврата литературы, а также ИИ-инструменты и ПО в единую экосистему.

Внедрение комплексного RFID-решения позволяет сократить объем рутинных операций сотрудников до 70%. Процессы работы с фондом ускоряются за счет одновременного считывания до 200 экземпляров в секунду и автоматической идентификации объектов без прямой видимости RFID-метки. Дополнительный эффект достигается за счет автоматизированных зон самообслуживания. Читатели могут самостоятельно оформлять выдачу и возврат книг без участия сотрудников, а библиотеки — организовывать обслуживание в формате 24/7.

ИИ-инструменты обеспечивают персонализированные рекомендации литературы на основе интересов пользователя, поддерживают поиск по смысловым запросам, помогают строить навигацию по библиотечному пространству и адаптируют интерфейс под различные категории читателей. Кроме того, ИИ-модули повышают точность идентификации пользователей при прохождении зон контроля, а также при самостоятельной выдаче и возврате книг вне библиотечных помещений.

Auto-ID-решение «Инвентаризация»: учет основных средств за минуты вместо часов

Решение Auto-ID «Инвентаризация» предназначено для автоматизации учета ОС и ТМЦ.

Система обеспечивает контроль перемещения оборудования и материальных ценностей как внутри отдельных кабинетов, так и на уровне всей организации. Решение позволяет одновременно обнаруживать и инвентаризировать десятки объектов без необходимости поштучного сканирования. В результате операции, которые ранее занимали около часа, выполняются в среднем за четыре минуты. Это достигается за счет дистанционного и одновременного считывания RFID-меток на расстоянии до 5 м, а также автоматического формирования данных в системе учета без ручного ввода. По сравнению со штрихкодированием скорость инвентаризации возрастает до 15 раз, а по сравнению с символьной маркировкой — до 60 раз.

Проекты «РСТ-Инвент» реализуются в библиотеках, образовательных учреждениях и организациях по всей России и в странах СНГ. Auto-ID-решения интегрируются с действующими информационными системами учебных заведений без необходимости перестраивать существующую ИT-инфраструктуру.