55% родителей выбирают онлайн-уроки в качестве летнего досуга для детей

Онлайн-школа «Фоксфорд» опросила родителей дошкольников и учеников 1-11 классов и выяснила, какие активности они планируют для своих детей этим летом и какие цели преследуют. Результаты показали, что родители в разных возрастных группах детей (дошкольники и 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс) имеют схожие цели. Об этом CNews сообщили представители «Фоксфорд».

Подавляющему большинству родителей важно, чтобы летний досуг позволял ребенку быть физически активным (76%) и больше времени проводить на свежем воздухе (73%). 67% предпочитают варианты отдыха, которые помогают поддерживать психологическое здоровье — особенно это важно для родителей учеников средней школы (71%).

62% хотят, чтобы за время летнего отдыха ребенок стал более самостоятельным. Почти для половины (47%) важно, чтобы ребенок попробовал себя в новых занятиях, а для 44% — улучшил знания по школьным предметам. Треть заинтересованы в том, чтобы ребенок летом подготовился к будущему обучению или профессии. Это наиболее важно для родителей старшеклассников — в данной категории этот вариант выбрали 53%.

Что касается конкретных занятий, большинство родителей (82%) собираются водить своих детей в места на свежем воздухе — например, в парк, на спортивную площадку или пляж. Половина опрошенных во всех категориях (55%) планируют подыскать или уже нашли онлайн-курсы или онлайн-занятия, которые помогут улучшить академические навыки или подготовят ребенка к будущей профессии. 44% отведут ребенка к родственникам, а четверть — отправят в летний лагерь. 39% планируют посещать с ребенком места культурного отдыха — музеи и театры. 28% рассчитывают, что ребенок будет проводить время в библиотеках.

«Относительно прошлого года родители стали больше заинтересованы в продолжении обучения ребенка в летний период. Если в 2025 г. на вопрос о планах на лето онлайн-занятия выбирали 36% родителей, то в этом доля возросла до 55% во всех возрастных категориях. Такой формат занятий набирает популярность, так как позволяет совмещать отдых с обучением: летние вебинары организованы в виде образовательно-развлекательных мастер-классов, игр, квестов — зачастую в тематике произведений современной поп-культуры, близкой и понятной школьникам. Также с 32% до 41% увеличилась доля родителей старшеклассников, которые собираются водить ребенка в музеи, театры и научные центры. В этой же категории с 6% до 18% выросло число тех, кто обеспечит занятия при колледже или университете. Это указывает на то, что родители все больше стремятся вкладываться в обучение детей и ищут для них новые образовательных возможности», — сказала Анастасия Архинчеева, руководитель Летнего клуба в «Фоксфорде».