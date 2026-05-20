Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

За год «Яндекс Директ» почти вдвое увеличил объем рекламного инвентаря на CTV-устройствах

С апреля 2025 г. «Яндекс» подключил к аукциону CTV-рекламы в «Директе» более 100 телеканалов и новые приложения для просмотра контента на больших экранах. Также компания договорилась о размещении рекламы с производителями CTV-устройств, в том числе с Haier и TCL. Благодаря этому объем доступного инвентаря вырос на 81%.

«Мы видим устойчивый рост интереса рекламодателей к CTV-размещениям. И чтобы отвечать на этот спрос, продолжаем развивать рекламные возможности на CTV. Партнерство с «Яндексом» позволяет нам улучшать нашу платформу с технической точки зрения, укреплять свое позиционирование в качестве рекламной площадки и искать новые точки роста для рынка», — сказал Дмитрий Никонов, коммерческий директор Haier Russia, член совета директоров Haier CIS.

«Рекламу на Сonnected TV-устройствах в «Яндекс Директе» уже запускают более 800 брендов. 66% из них — представители малого и среднего бизнеса. Это доказывает, что CTV становится доступным и эффективным каналом даже для небольших игроков. Формат сочетает премиальное размещение на больших экранах с цифровыми инструментами управления и аналитики, что делает его привлекательным для широкого круга рекламодателей», — сказала Надира Элоян, руководитель направления СTV-рекламы в «Яндексе».

Всего за год рекламодатели провели более 2800 имиджевых кампаний на CTV-устройствах. Каждый второй бренд продолжил размещения после первых тестовых запусков. При этом больше всего в продвижение на СTV инвестировали компании из сферы «Финансы и страхование». Также в топ вошли кафе, рестораны и сервисы доставки еды, маркетплейсы, телеком игроки и розничные сети. По числу рекламодателей лидировали индустрии «Развлечения и досуг», «Недвижимость» и «Фармацевтика и медицина».

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

9 из 10 рекламодателей, которые продвигались на CTV, запускали аукционную видеорекламу. Она размещается в онлайн-кинотеатрах, роликах внутри эфирного ТВ — на федеральных и тематических каналах, — а также в CTV-приложениях и на видеоплатформах. Бренды использовали ее как для расширения охвата аудитории, так и для решения задач на стыке медийной и перформанс-рекламы. Так почти треть рекламодателей, запускавших кампании по аукционной модели за последний год, подключали ML-алгоритмы оптимизации показов. Более половины из них в этом случае выбирали оптимизацию на рост целевых действий. А почти каждый третий использовал стратегию для роста поисковых запросов.

Также почти каждый пятый клиент выбирал размещения с фиксированной стоимостью внутри контента «Кинопоиска».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

GitHub признался: Хакеры взломали почти 4000 закрытых репозиториев и требуют выкуп

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Украинскую «королеву криптовалюты» экстрадировали из Таиланда прямиком в США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290