YADRO представила на ЦИПР-2026 старшую модель СХД для резервного копирования TATLIN.BACKUP.L

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) усиливает присутствие в сегменте специализированных систем хранения данных для резервного копирования и расширяет линейку TATLIN.BACKUP — уникальных решений на российском рынке: это единственные СХД для резервного копирования в своем классе, входящие в реестр Минпромторга и архитектурно спроектированные под задачи эффективного и надежного хранения холодных данных.

На фоне растущего спроса на отказоустойчивые СХД для защиты данных YADRO выпускает новую старшую модель TATLIN.BACKUP.L — специализированную систему хранения резервных копий для корпоративных ИТ-сред с высокими требованиями к надежности и большими объемами хранимых данных.

TATLIN.BACKUP.L предназначена для построения инфраструктуры резервного копирования в крупных банках, телеком-компаниях, промышленных предприятиях и государственных учреждениях. Система помогает снижать риск потери критически важной информации и ускорять восстановление после сбоев или инцидентов.

Новое решение обладает высокой отказоустойчивостью благодаря двум контроллерам хранения, работающим в режиме высокой доступности Active-Passive. За защиту данных отвечают собственная технология T-RAID, механизмы устойчивости к потере питания и DRAM-ошибкам, а также мгновенные снимки трех типов, включая неудаляемые. Они помогают сохранять целостность резервных копий на протяжении всего жизненного цикла.

При росте объемов данных и увеличении стоимости компонентов для заказчиков особенно важна оптимизация стоимости хранения. TATLIN.BACKUP.L за счет глобальной многопоточной inline-дедупликации и компрессии позволяет хранить данные эффективнее, чем системы общего назначения или серверы. В системе доступно более 1 ПБ полезной дисковой емкости. При коэффициенте сжатия 6:1 емкость может достигать 6 ПБ.

Базовая скорость записи старшей модели составляет 22 ТБ/ч. При использовании протокола T-BOOST показатель может увеличиваться до 45 ТБ/ч за счет передачи по сети только уникальных блоков данных.

TATLIN.BACKUP.L успешно прошел внутренние испытания в лаборатории YADRO и тестирование на стендах заказчиков, подтвердив стабильную работу под высокой нагрузкой. Сейчас система проходит процедуру регистрации в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Новая старшая модель уже доступна для демонстрационного тестирования. Подать заявку, ознакомиться с техническими характеристиками и получить рекомендации профильных специалистов можно на странице линейки TATLIN.BACKUP на сайте YADRO.

