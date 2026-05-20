YADRO и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали соглашение о сотрудничестве на ЦИПР-2026

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) и ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» подписали на ЦИПР-2026 соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, направленное на развитие партнерских отношений, поддержку цифровой трансформации и создание востребованных ИТ-решений для транспортной отрасли и смежных инфраструктурных задач. Соглашение подписали коммерческий директор YADRO Александр Бакулин и генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Илья Перевалов.

Стороны планируют совместно прорабатывать перспективные продуктовые направления, развивать инновационные проекты и исследовательские инициативы, в том числе в области искусственного интеллекта. Отдельное внимание будет уделено формированию условий для вывода перспективных разработок на рынок, а также продвижению российских ИТ-решений в прикладные отраслевые сценарии.

Партнерство также предполагает создание рабочих механизмов для обмена консультационной и экспертной поддержкой, включая вопросы тестирования и интеграции российских информационных технологий. В рамках соглашения стороны планируют проводить рабочие встречи, формировать экспертные группы и последовательно определять направления дальнейшего взаимодействия — от проработки технологических инициатив до подготовки условий для их практической реализации.

«Для ключевых отраслей экономики доступ к новейшим ИТ-технологиям становится одним из условий устойчивого развития и повышения эффективности. В транспортной сфере это особенно заметно: цифровая трансформация здесь напрямую связана с надежностью сервисов, качеством управления и скоростью внедрения решений, отвечающих реальным требованиям отрасли. Партнерство с “ЗащитаИнфоТранс” позволит YADRO прорабатывать такие сценарии, совершенствовать российские технологии с учетом практических задач этого сегмента и способствовать выводу востребованных решений на рынок», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор компании YADRO.

«Сотрудничество с YADRO открывает дополнительные возможности для развития российских информационных технологий и их применения в отраслевых проектах. Для нас важно, чтобы перспективные разработки не оставались на уровне эксперимента, а проходили тестирование, интеграцию и получали условия для дальнейшего внедрения. Рассчитываем, что обмен экспертизой и совместная работа позволят усилить ИТ-базу проектов цифровой трансформации», — подчеркнул Илья Перевалов, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».