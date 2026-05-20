Разделы

ПО Безопасность
|

Выпущено важное обновление безопасности для платформы CommuniGate Pro

АО «СБК», разработчик платформы CommuniGate Pro, сообщает о выпуске обновления безопасности CommuniGate Pro 6.5.5 Security Update и рекомендует пользователям установить его в ближайшее плановое окно обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «СБК».

В рамках внутреннего аудита безопасности специалисты компании выявили уязвимость, которая при определённых условиях могла быть использована для воздействия на стабильность работы серверного компонента платформы.

После выявления проблемы команда разработки и эксперты по информационной безопасности оперативно провели анализ, подготовили исправление и выпустили официальное обновление. На текущий момент необходимые меры по устранению уязвимости реализованы в версии 6.5.5 Security Update.

Безопасность и устойчивость решений, используемых нашими клиентами, остаются для нас ключевым приоритетом. Мы рекомендуем системным администраторам установить обновление в приоритетном порядке, чтобы обеспечить актуальный уровень защищенности платформы CommuniGate Pro.

Дмитрий Старовойтов, генеральный директор CommuniGate Pro: «Мы понимаем, что вопросы безопасности требуют от клиентов особого внимания. Именно поэтому для нас принципиально важно действовать открыто: своевременно информировать пользователей, выпускать необходимые обновления и помогать с их внедрением».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Рост облачного рынка России в 2026 году замедлится до 20%

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Треть крупного российского бизнеса продолжает использовать ПО бежавших из России зарубежных компаний

Александр Павлов, ВЭБ.РФ: Российский рынок ИБ переходит от пассивной защиты к активной киберустойчивости

«Базис», «СберТех» и «Гистех» построят единую среду разработки для госплатформы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290