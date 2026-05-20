VK Tech и «Цифровые технологии и платформы» будут развивать ИТ-инфраструктуру для промышленных предприятий

Компания «Цифровые технологии и платформы» (ЦТиП) и VK Tech договорились о технологическом партнерстве. Стороны планируют совместно развивать ИТ-инфраструктуру для предприятий химической, горнодобывающей и энергетической промышленности с опорой на отечественные технологии. Об этом CNews сообщил представить VK.

Соглашение предусматривает обмен технологической экспертизой, совместную реализацию проектов цифровой трансформации и импортозамещения, проработку внедрения продуктов VK Tech в контуре промышленных предприятий, а также взаимную консультационную поддержку и проведение совместных отраслевых мероприятий.

ЦТиП выступает интегратором для крупных промышленных холдингов. В условиях перехода на отечественное ПО таким предприятиям требуется связанная экосистема — от облачной инфраструктуры и инструментов для работы с данными до корпоративных коммуникаций. Продуктовый портфель VK Tech закрывает эту потребность, в рамках партнерства компании планируют совместно адаптировать его под специфику промышленных заказчиков.

«Промышленные предприятия сегодня решают сразу две задачи: перестроить ИТ-ландшафт на отечественных технологиях, не жертвуя при этом непрерывностью производства. Для этого нужна не просто замена отдельных продуктов, а комплексный подход — с учетом распределенной структуры площадок, отраслевых стандартов и требований безопасности. Экосистема VK Tech дает нам возможность предлагать заказчикам именно такой подход», — сказал генеральный директор компании «Цифровые технологии и платформы» Валерий Фокин.

«Партнерство с ЦТиП позволит интегрировать продукты и опыт VK Tech в промышленную отрасль. Мы знаем, насколько важны для этой сферы отсутствие простоев, соблюдение регуляторных мер и решения, способные работать с высокой нагрузкой. Наше сотрудничество позволит поддерживать и развивать цифровую экосистему предприятий на высоком уровне», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.