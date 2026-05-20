Ventra Go! запустила сервис «Маркет вакансий»

Цифровая платформа гибкой занятости Ventra Go! объявила об открытии доступа к новому сервису — «Маркету вакансий». Инструмент позволяет работодателям находить сотрудников на постоянную занятость среди активной аудитории временных исполнителей платформы.

«Маркет вакансий» — это канал подбора персонала внутри экосистемы Ventra Go!, чья база насчитывает более 2 млн пользователей. Ежедневная аудитория — сотни тысяч исполнителей по всей России: работники торгового зала, помощники кассиров, сборщики, комплектовщики, уборщики, официанты и другие специалисты линейных позиций. В отличие от классических сайтов для поиска работы, сервис работает не с базой резюме, а с живой аудиторией зарегистрированных подтвержденных работников — это люди, которые ежедневно выходят на проекты более чем в 300 брендах в 74 регионах страны.

Таким образом, сервис будет полезен компаниям, которым регулярно требуется линейный персонал не только на временную занятость, но и в штат: розничные сети, продуктовый ритейл, распределительные центры. «Маркет вакансий» особенно актуален там, где важна скорость закрытия позиций и качество кандидатов: исполнители платформы прошли верификацию и имеют подтвержденный опыт работы, что снижает долю нерелевантных откликов, сокращает время на первичный отсев и увеличивает процент выхода на работу после принятия оффера.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Для исполнителей Ventra Go! «Маркет вакансий» становится понятным и быстрым способом перейти от подработки к постоянной занятости у крупных компаний. Пользователи платформы видят вакансии в приложении и могут откликаться на предложения рядом с домом и находить работу в знакомых категориях — ритейле, электронной коммерции, логистике и HoReCa.

«Маркет вакансий — это своевременный и удобный ответ на потребность компаний в качественном персонале на массовых позициях. Мы даем нашим клиентам возможность привлечь на постоянную занятость работников, которые уже обладают необходимым опытом и пониманием требований к линейному персоналу. Это живая аудитория — сотни тысяч исполнителей, которые ежедневно выходят на проекты по всей стране в ведущих ритейл-брендах России», — сказала директор по маркетингу цифровой платформы гибкой занятости Ventra Go! Анна Ларионова.

