Разделы

Цифровизация
|

«СберТех» и «Петербургский метрополитен» будут вместе развивать высоконагруженные цифровые сервисы

Российский разработчик ПО «СберТех» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны подписали соглашение о технологическом партнерстве. Оно будет направлено на реализацию задач цифровизации, повышения качества предоставляемых цифровых сервисов и технологичности ИТ-решений ГУП «Петербургский метрополитен» за счет возможности применения разрабатываемых «СберТехом» программных продуктов Platform V. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Партнерство предусматривает адаптацию решений Platform V к нагрузкам и особенностям систем «Петербургского метрополитена». Возможность использования надежных и отказоустойчивых инструментов отечественного разработчика обеспечит технологическую независимость транспортного предприятия, а также масштабируемость и безопасность его цифровых сервисов и платформ. Компании будут развивать взаимовыгодное сотрудничество и повышать свою инновационную компетентность путем двусторонних профессиональных консультаций, обмена экспертизой и проведения совместных мероприятий.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить «Петербургскому метрополитену» свои программные продукты, опыт и знания в области создания сервисов для высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Ключевой задачей наших совместных экспертных групп и команд разработки будет повышение технологичности систем предприятия. В рамках ее решения «СберТех» предоставит необходимые современные инструменты и окажет всестороннюю техническую поддержку».

Андрей Спиркин, главный инженер – первый заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен»: «Сотрудничество со «СберТехом» — важный шаг на пути к формированию устойчивого, безопасного ИТ-ландшафта нашего предприятия. Мы ожидаем, что партнерство с одним из ведущих российских разработчиков позволит нам найти оптимальные решения задач импортозамещения, повысить качество сервисов и эффективность процессов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Регионы переходят на оптические диски для долговременного хранения документов

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290