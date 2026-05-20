«СберТех» и «Петербургский метрополитен» будут вместе развивать высоконагруженные цифровые сервисы

Российский разработчик ПО «СберТех» и ГУП «Петербургский метрополитен» договорились о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Стороны подписали соглашение о технологическом партнерстве. Оно будет направлено на реализацию задач цифровизации, повышения качества предоставляемых цифровых сервисов и технологичности ИТ-решений ГУП «Петербургский метрополитен» за счет возможности применения разрабатываемых «СберТехом» программных продуктов Platform V. Об этом CNews сообщили представители «СберТеха».

Партнерство предусматривает адаптацию решений Platform V к нагрузкам и особенностям систем «Петербургского метрополитена». Возможность использования надежных и отказоустойчивых инструментов отечественного разработчика обеспечит технологическую независимость транспортного предприятия, а также масштабируемость и безопасность его цифровых сервисов и платформ. Компании будут развивать взаимовыгодное сотрудничество и повышать свою инновационную компетентность путем двусторонних профессиональных консультаций, обмена экспертизой и проведения совместных мероприятий.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы рады предложить «Петербургскому метрополитену» свои программные продукты, опыт и знания в области создания сервисов для высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Ключевой задачей наших совместных экспертных групп и команд разработки будет повышение технологичности систем предприятия. В рамках ее решения «СберТех» предоставит необходимые современные инструменты и окажет всестороннюю техническую поддержку».

Андрей Спиркин, главный инженер – первый заместитель начальника ГУП «Петербургский метрополитен»: «Сотрудничество со «СберТехом» — важный шаг на пути к формированию устойчивого, безопасного ИТ-ландшафта нашего предприятия. Мы ожидаем, что партнерство с одним из ведущих российских разработчиков позволит нам найти оптимальные решения задач импортозамещения, повысить качество сервисов и эффективность процессов».